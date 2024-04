Un autografo per il futuro: in arrivo la campagna di Ai.Bi. - Amici dei bambini

Nell'universo dell'infanzia, il concetto di autografo assume una valenza ben più profonda rispetto alla mera firma di una celebrità su un frammento di carta. Si configura come un emblema di speranza, un ponte verso un domani radioso. Ed è proprio su questa premessa che si fonda la campagna "Mi fai un autografo?", ideata da Ai.Bi. per il 2024. Ai.Bi., acronimo di Amici dei Bambini, rappresenta un'organizzazione che da quarant'anni combatte con tenacia contro l'abbandono infantile in ogni sua sfumatura. La campagna 5x1000 per l'anno in corso mira a sensibilizzare il pubblico su un concetto chiave: per milioni di bambini nel mondo, il "vip" da venerare e inseguire per ottenere un autografo ambito può essere chiunque di noi. La firma sul 5x1000 si trasforma in un autografo per il futuro di quei piccoli esseri che hanno subito la dolorosa esperienza dell'abbandono. Un gesto semplice, che non richiede alcun esborso economico, assume la stessa valenza simbolica della firma di un campione idolatrato: un sigillo indelebile su una promessa concreta di un futuro possibile. Ecco perché Ai.Bi. invita tutti a trasformare la propria firma in un autografo indelebile, da apporre sul foglio della dichiarazione dei redditi. Un gesto di immensa generosità che permetterà all'organizzazione di donare a quei bambini un sorriso che, pur sprigionando la stessa gioia di chi ha appena conquistato la firma del suo beniamino, racchiude un valore inestimabile. Sono proprio queste firme a conferire ad Ai.Bi. la forza per perseverare nella sua opera quarantennale contro l'abbandono in tutte le sue forme e manifestazioni. Un semplice autografo per ribadire un impegno ineluttabile: finché un solo bambino nel mondo soffrirà la solitudine dell'abbandono, Ai.Bi. continuerà a lottare per lui, fianco a fianco con tutti i suoi sostenitori. La campagna 5x1000 di Ai.Bi. per il 2024 si erge a modello esemplare di come un piccolo gesto possa generare un impatto dirompente. Ogni firma, ogni autografo rappresenta una tessera fondamentale nel mosaico del cambiamento. L'organizzazione si batte per garantire a tutti i bambini il diritto fondamentale a una famiglia, all'amore e a un futuro sereno.