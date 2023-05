Salute e benessere tra le priorità

Sostenibilità vuol dire anche salute. Anche per questo, la qualità dell’aria indoor, ovvero l’aria all’interno degli edifici, è un aspetto cruciale per la salute e il benessere delle persone che vi abitano o lavorano. La qualità dell’aria può essere influenzata da diversi fattori come la presenza di sostanze inquinanti, il livello di umidità e la presenza di microbi come virus, batteri e funghi. Gli impianti aeraulici e di condizionamento possono giocare un ruolo importante nel mantenimento della qualità dell’aria indoor, ma solo se sono ben mantenuti e igienizzati. La Legionella, infatti, è un batterio che può essere presente in ambienti acquatici naturali, come fiumi, laghi e stagni ma, tuttavia, il suo sviluppo all’interno degli impianti idrici e aeraulici degli edifici rappresenta un potenziale rischio per la salute umana. L’Operosa, come azienda specializzata nella gestione degli impianti tecnologici, è in grado di garantire l’abbattimento di questo rischio: in particolare, l’azienda si occupa di effettuare una valutazione del rischio Legionella, di effettuare la manutenzione degli impianti secondo le normative vigenti, di effettuare la disinfezione periodica degli impianti e di installare sistemi di dosaggio e telecontrollo per il monitoraggio costante della presenza del batterio.