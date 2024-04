Misano E-Prix: lo spettacolo corre velocissimo sul "Marco Simoncelli"

ll Misano World Circuit è pronto ad accogliere il Campionato Mondiale di Formula E, dopo aver raccolto l’eredità dell’E-Prix di Roma. La Formula E al Misano World Circuit è senza dubbio un evento da festeggiare: l’attesa è finita, oggi 13 e domani 14 aprile spazio alle tappe 6 e 7 dell’ABB FIA Formula E sul tracciato del circuito Marco Simoncelli. Un appuntamento atteso in tutta la Riviera e non solo, che farà di certo segnare un successo di pubblico senza precedenti: attesi dai 30 ai 50 mila spettatori, segno tangibile del successo di una manifestazione che fa gola a tutti gli appassionati dei motori. Quella di Misano sarà dopotutto una corsa davvero speciale, nonché l’unica tappa italiana del campionato. Sul piano più squisitamente tecnico, si riparte dal successo fatto segnare dalla Maserati a Tokyo, nell’ultima prova del mondiale, con Maximilian Günther che proverà a dare l’assalto alle prime posizioni della classifica anche a Misano. Sulla pista romagnola si preannuncia grande equilibrio: tanti i piloti che hanno il pedigree giusto per vincere. Sarà dunque una lotta serrata fra i primi della classe, con ben 7 piloti racchiusi in meno di 25 punti (quelli cioè, assegnati in caso di vittoria). Sulla pista italiana, occhio dunque al duello fra Pascal Wehrlein (su Porsche, nuovo leader della classifica) e la Jaguar di Nick Cassidy. Seguono a poca distanza Rowland, Dennis, Günther, Evans e Vergne, con sei team diversi nelle prime posizioni della generale. Equilibrio che si conferma anche tra i Costruttori, dove la Jaguar è in testa seguita dalla Porsche, mentre Andretti, Nissan e Maserati appaiono abbastanza competitive. Misano servirà a chiarire le idee, anche da questo punto di vista, saggiando il lavoro di ogni singolo team. Quelle di Misano sono poi giornate di pieno intrattenimento, esplorazione e divertimento, all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti. Per la prima volta i garage dei team in gara confineranno con il Fan Village e i tifosi potranno, dunque, vedere da vicino il dietro le quinte della competizione e respirare tutta l’adrenalina della Formula E. Davvero un evento da non perdere.