Terza generazione per le monoposto in gara Il futuro dell'elettrico è già in pista

Molte delle caratteristiche delle monoposto elettriche che corrono in Formula E sono cambiate nel corso degli anni, o meglio, nel corso delle cosiddette Generazioni, ovvero le specifiche tecniche delle macchine. Dalle Gen1 e le Gen2 oggi siamo arrivati alle Gen3. Tutte le auto delle 11 scuderie in gara hanno delle caratteristiche comuni: la francese Spark - fondata dall’attuale Team Principal della Ferrari in Formula 1 Frédéric Vasseur - costruisce il telaio, la Williams Advanced Engineering - branca tecnologica della nota scuderia di F.1 - fornisce le batterie e la coreana Hankook provvede ai pneumatici costruiti con biomateriale. Il telaio è in fibra di carbonio, nello specifico carbonio riciclato dalle Gen2 misto a fibre di lino; il passo è di 2,9 metri e il peso è di 760 kg. Il design esterno è ispirato all’ala aerodinamica dei velivoli da caccia. La batteria da 47 kWh è progettata per essere in grado di gestire la "ricarica flash" a potenze fino a 600 kW (800 cv), consentendo per la prima volta la ricarica ai box. Le vetture sono munite di due motori elettrici, uno da 350 kW (476 cv) in qualifica e un altro da 300 kW (408 cv) in gara, con cambio sequenziale con comandi al volante o a presa diretta con regolazione del differenziale. La velocità massima è di 322 km/h (accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi), i consumi massimi consentiti durante la gara vanno dai 49 ai 51 kWh. Le Gen3 sono prive di dischi freno posteriori, e si avvalgono unicamente della forza frenante del generatore posteriore. Gli pneumatici, come accennato, sono composti per un 26% da fibre riciclate e gomma naturale, sono utilizzabili sia in condizioni d'asciutto che bagnato e montano cerchi da 18”.