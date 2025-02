Enrico Della Rosa svela le origini del cognome in un libro di 380 pagine

Mosso dal desiderio di scoprire le origini dei suoi avi e del suo cognome, per anni si è dedicato a un’affannosa ricerca, sfociata in una pubblicazione di 380 pagine. A firmare il libro ‘Il cognome Della Rosa’ è Enrico Della Rosa, bagnino meteorologo di Radio Deejay, al timone della Spiaggia 61 appartenuta ai suoi avi fin dal 1885.

Cosa l’ha spinta a scrivere la storia dei Della Rosa?"La passione che ho sempre avuto per la storia, ma soprattutto il desiderio di conoscere le origini della mia famiglia. Dieci anni fa ho cominciato a cercare documenti e tracce. Ho consultato libri e cercato notizie in archivi, biblioteche e sagrestie".

Si è rivolto a un’agenzia specializzata?"Questa ricerca, all’inizio gratuita, mi ha portato a Modena e Sassuolo come luoghi di origine della mia famiglia. Mi parlavano di origini nobili, d’incontri con re e imperatori, ma ero diffidente e ho mollato l’agenzia. Anni dopo, determinante è stato un bagnante, mio cliente, certo dell’origine sassolese del casato. Questa ricerca mi ha portato a Giovanni Della Rosa, verso il 1430 falegname nel cantiere della cattedrale di Santa Colomba di Rimini. Proveniva da Sassuolo, dove viveva il nucleo più consistente della famiglia. Da lì ho scandagliato la storia locale del Medioevo".

Dall’Emilia i suoi avi arrivarono in Romagna?"Ho scoperto che, tra la fine del 1300 e l’inizio del 1400 da Sassuolo un ramo si trasferì nel Riminese e a San Martino Monte l’Abate. E’ stato un lungo cammino, che in un più ampio quadro si è intrecciato a personaggi come Matilde di Canossa, gli Estensi, i Visconti e i Della Scala con tutti i loro intrighi, accordi, crudeltà e omicidi. I Della Rosa erano signori di Sassuolo, vassalli di Matilde di Canossa, ma a un certo punto vennero cacciati da Niccolò D’Este III e, privati dei titoli, furono dispersi in più luoghi, l’ultimo ad andarsene nel 1417 fu Francesco dagli Estensi messo in prigione, dove morì".

Che ne sarà del suo libro?"Verrà presentato a Sassuolo e a Riccione, nel frattempo l’ho presentato a Radio Deejay nella trasmissione del Trio Medusa". Nives Concolino