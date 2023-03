Coppi e Bartali 2023, tappe e percorso della gara ciclistica da Riccione a Carpi

Coppi Bartali 2023, gara ciclistica da Riccione a Carpi

Riccione, 20 marzo 2023 - Coppi e Bartali sono nella storia del ciclismo mondiale e da tanti anni, ad omaggiarli e ricordare anche il valore sportivo ed umano di questi due grandi campioni, è il Gs Emilia di Adriano Amici con la corsa a tappe per professionisti.

Si tratta della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che va da martedì 21 marzo, da Riccione e terminerà sabato a Carpi. La carovana partirà dunque con il circuito di Riccione da 161.8 km, proseguirà mercoledì con la Riccione – Longiano di 172,5 km, giovedì il circuito di Forlì di 139,7 km, venerdì quello di Fiorano Modenese da 168,6 km, sabato la cronometro individuale di Carpi di 18,6 km (mappe e altimetrie).



Prima tappa: partenza e arrivo a Riccione

La prima tappa, anche quest’anno, vede partenza e arrivo a Riccione per una giornata da 161.8 km tutti saliscendi. Una giornata che inizia alle 10 in viale Ceccarini con il foglio firma e poi il via alle 11.30 e finire alle 16.15 in viale Milano. Nella prima parte, il percorso ricalca quello dello scorso anno toccando Tavullia, la provincia di Pesaro e Urbino poi Montegridolfo e Mondaino con la salita più impegnativa del circuito, di 3,3 km alla pendenza media del 7,8%. Superata la Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, si entra nel secondo circuito in località Osteria Nuova: 15,4 km con la salita di Monte Colombo – Montescudo, suddivisa in due parti, una di circa 2 km al 5,0%, e la seconda di 2,3 km alla media del 6%, con un tratto vicino al 10% proprio in prossimità del GPM, posto all’ingresso del borgo di Montescudo. Tornati a Osteria Nuova ecco la salita di Via Ca’ Menghi, un “muro” di 1 km con pendenza media dell’11% che può essere trampolino verso il traguardo di via Milano.

Si tocca San Clemente Via Armando Diaz (11:48), Ponte fiume Conca (11 : 55), Cinque Quattrini (11 : 57), Santa Maria del Monte - inizio 1° giro (12 : 02, Tavullia SP 38 - Via Roma (12 : 14), Bivio Montecchio SP 64 (12 : 22), Trebbio di Montegridolfo (12 : 26), Montegridolfo (12 : 30), Mondaino Via Borgo GPM (12 : 32), Saludecio SP 17 (12 : 36), Santa Maria del Monte - fine 1° giro (12 : 42), Tavullia (12 : 54), Bivio Montecchio (13 : 01), Trebbio di Montegridolfo (13 : 06), Montegridolfo (13 : 10), Mondaino - GPM Via XXV Aprile M (13:12), Saludecio SP 17 - Via VIII Maggio (13 : 16), Santa Maria del Monte - fine 2° giro (13 : 22), Tavullia (13 : 34), Trebbio di Montegridolfo (13 : 46), Montegridolfo (13 : 50), Mondaino - GPM (13 : 52), Tavoleto (14 : 04), San Gaudenzio (14 : 10), Montefiore Conca Via della Repubblica (14 : 16), Osteria Nuova - inizio 1° giro (14 : 24), Croce (14 : 26), Monte Colombo (14 : 32), Montescudo - GPM (14 : 33), Santa Maria del Piano (14 : 38), Taverna (14 : 41), Osteria Nuova (14 : 46), Croce (14 : 48), Monte Colombo (14 : 55), Montescudo - GPM (14 : 55), Santa Maria del Piano (15 : 01), Taverna (15 : 03), Osteria Nuova (15 : 09), Salita Ca' Menghi (15 : 12), San Clemente Via del Castello (15 : 14), Misano Monte (15 : 23), Villaggio Argentina (15 : 30), Riccione Viale Milano (15 : 36)

Seconda tappa: Riccione-Longiano

Mercoledì si va da Riccione a Longiano, con 172.5 km ancora una volta ricchi di salite. Il ritrovo è in viale Ceccarini alle 10.25 per la sfilata dei corridori e il via alle 11.30 mentre l’arrivo è posto a Longiano in via IV Novembre, previso per le 16. I primi chilometri della corsa presentano alcune brevi ondulazioni lambendo Coriano, San Patrignano e Cerasolo, ma successivamente, dopo l'attraversamento della strada statale Marecchiese, il percorso procede in direzione di Sant'Arcangelo e diventa essenzialmente pianeggiante. Si lascia la provincia di Rimini per entrare nella provincia di Forlì Cesena attraverso San Mauro Pascoli e Gatteo.

Attraversando Savignano sul Rubicone, il percorso ritorna a monte della SS 9 Emilia imboccando la vallata dello storico fiume. Ritornando verso l'Appennino, ovviamente termina il tratto pianeggiante: una prima salita di circa 2 km immette nel circuito finale. Da questo punto all'arrivo, di pianura ce ne sarà davvero poca. Il primo passaggio sulla linea del traguardo di Longiano sarà preceduto da una prima scalata al “Muur di Via Belvedere”, salita di circa 800 metri al 11%, che ricorda un tipico “muro” belga, anche considerando la sede stradale molto stretta. Il circuito finale, da ripetere 4 volte, misura 22,8 km, ed ogni giro comporta un dislivello complessivo di circa 460 metri, ripartiti su 3 tratti in salita. La prima salita termina a Roncofreddo, dove nel corso del primo, secondo e terzo giro sarà posto il traguardo valido come GPM. Un secondo tratto in salita, ricco di tornanti in stretta successione, porta verso il bivio di Monteleone. Dopo una lunga e dolce discesa attraverso Montiano, si torna in fondovalle per andare ad affrontare il muro finale di Longiano.



Si tocca Coriano Via di Vittorio (11 : 49), Osteria del Fiume Via San Salvatore (11 : 54), Ospedaletto Via Don Milani (11 : 59), Cerasolo (12 : 04), Sant'Ermete (12 : 16), San Martino dei Mulini (12 : 18), Santarcangelo di Romagna Rotatoria V.Emilia/V.Tosi (12 : 24), San Vito Via Emilia Vecchia (12 : 28), Ponte Rubicone Via San Giuseppe (12 : 43), Sant'Angelo di Gatteo Via Salvador Allende (12 : 49), Gatteo SP 33 - Via S. Casadei (12:53), Felloniche (13 : 04), Musano (13 : 07), Cento - rotatoria Ingresso circuito (13 : 10), Roncofreddo Via Cesare Battisti (13 : 13), Montiano Via Roma (13 : 29), Inizio "Muro" Belvedere Via Belvedere (13 : 37), Longiano - passaggio traguardo Inizio 1° giro (13 : 38), Cento (13 : 43), Roncofreddo - GPM Via Cesare Battisti (13 : 46), Montiano Via Roma (14 : 02), "Muro" Belvedere (14 : 10), Longiano (14 : 12), Cento (14:16), Roncofreddo - GPM (14 : 19), Montiano Via Roma (14 : 35), "Muro" Belvedere (14 : 43), Longiano (14 : 45), Cento (14 : 50), Roncofreddo - GPM (14 : 53), Montiano (15 : 09), "Muro" Belvedere (15 : 17), Longiano (15 : 19), Cento (15 : 23), Roncofreddo (15 : 26), Montiano (15 : 42), “Muro" Belvedere (15 : 50), Longiano Piazza Tre Martiri (15 : 52).

Terza tappa: partenza e arrivo a Forlì

Giovedì si affronta il percorso da 139.7 km con partenza e arrivo a Forlì, la salita iniziale di Rocca delle Caminate, poi tre volte Monte Cavallo e il Tessallo sul finire. Il foglio firma aprirà alle 10.50 in piazza Aurelio Saffi, start alle 12 e arrivo al Velodromo Glauco Servadei alle 16. Tappa piena di insidie e di novità, nelle fasi iniziali affronterà la salita che porta alla Rocca delle Caminate. Le pendenze sono pedalabili, fatto salo un breve tratto attorno al 10% poco prima dello scollinamento. Una discesa veloce su strada ampia ed in buone condizioni conduce a Meldola, dove, attraversato il “Ponte dei Veneziani” si fa ingresso nel circuito di Monte Cavallo, anello di 27,7 km da percorrere 3 volte con un segmento di strada in “sterrato”. Alcuni brevi tratti di discesa conducano a Bertinoro, dove si affronterà un ultimo tratto di salita, breve ma ripido, seguito da una discesa altrettanto impegnativa attraverso il borgo medievale, caratterizzata anche da tratti in lastricato. Usciti da Bertinoro, attraverso strade ampie ed asfaltate ed alcune rotatorie, si raggiunge la Via Emilia e molto rapidamente si fa ingresso a Forlì. A questo punto si profila l’altra grande novità di questa tappa: l’arrivo all’interno del velodromo intitolato alla memoria di Glauco Servadei. Dalla Via Emilia la gara si immette nel vialetto di ingresso al velodromo, per poi entrare in pista sul rettilineo opposto al traguardo. Al passaggio sulla linea, il suono della campana annuncerà l’ultimo giro di pista prima dell’arrivo.

Si tocca San Martino in Strada Viale dell'Appennino (12 : 09), Grisignano (12 : 12), Rocca delle Caminate(12:23), Meldola (12 : 36 – 13.18 – 14 -14.48 ), Fratta Terme Via Loreta (12 : 43 – 13.25 – 14.06 – 14.48), tratto sterrato - inizio salita Via Campiano (12 : 54 – 13.35 – 14.17 – 14.58), fine tratto Via Formignano (12 : 59 – 13.40 – 14.22 – 15.01), Monte Cavallo - GPM (13 : 00 – 13.42 – 14.23), Teodorano (13 : 05 – 13.46 – 14.28), Tessello (15 : 02), Bertinoro Largo Cairoli (15 : 11), Bertinoro centro storico - fine salita Via Frangipane (15 : 12), via Aurelio Saffi (15 : 13), Ronco SS 9 - Via Roma (15 : 30), Forlì - ingresso velodromo Velodromo Glauco Servadei (15 : 33)

Quarta tappa: Fiorano Modenese

Venerdì la carovana affronta il circuito di Fiorano Modenese, 168.6 km con tre volte il Serramazzoni. Una giornata che inizia alle 10.25 in Piazza Ciro Menotti con il foglio firma e poi il via alle 11.30 e finire alle 16 in via Vittorio Veneto. Come già per Forlì, anche per Fiorano Modenese si tratta di un gradito ritorno tra le sedi di tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali; tuttavia, sarà la prima volta che ospiterà sia la partenza sia l’arrivo. Fin dai primi chilometri della quarta frazione, il percorso si presenta ondulato. Successivamente in località lo scenario cambia completamente con una salita che in 3,3 km supererà un dislivello di 345 metri; la pendenza media è pertanto superiore al 10%. Si tratta della salita conosciuta come “Casa dello Storto”, caratterizzata dalla presenza, nei tornanti più impegnativi, di icone raffiguranti Fausto Coppi e Marco Pantani. Dopo l’impegnativo circuito di Serramazzoni, da Sassuolo si raggiunge Fiorano Modenese per entrare nel circuito finale, di 8,6 km, imperniato sulla salita del Santuario.



Si tocca Maranello Via Claudia (11 : 41), Pozza (11 : 45), Castelvetro di Modena Via Sinistra Guerro (11 : 53), Levizzano Rangone (12 : 01), Puianello (12 : 06), Riccò (12 : 16), San Dalmazio (12 : 19), Serramazzoni (12:30 – 13.26), San Pellegrinetto (12 : 37 – 13.33), Prignano sulla Secchia (12 : 47 – 13.43), Talbignano (13 : 01 – 13.57), Gombola - inizio salita Via San Michele (13 : 09 – 14.05), Casa dello Storto (13 : 14 – 14.10), Fondaccia (13 : 23 – 14.20), Serramazzoni (14 : 22), Montardone (14 : 33), San Venanzio (14 : 43), Fogliano Via Gagliardella (14 : 53), Nirano Via Cerreto (14 : 58), Salita Via Fazzana (15 : 04), Montegibbio (15 : 06), Sassuolo Via Circonvallazione Sud (15 : 13), Sassuolo - ingresso circuito Incrocio Via Rometta (15 : 15), Sassuolo Via Adda (15 : 17), Fiorano Modenese Via Circondaria San Francesco (15 : 19), Fiorano Modenese - inizio 1° giro circuito Via del Santuario (15 : 21), Fine salita Via Ruvinello (15 : 24), Sassuolo Via Circonvallazione Sud (15 : 28), Via Adda (15 : 30), Fiorano Modenese Via Circondaria San Francesco (15:32), Fiorano Modenese - fine 1° giro circuito Via Vittorio Veneto (15 : 34), fine salita Via Ruvinello (15: 37), Sassuolo Via Circonvallazione Sud (15 : 41), Via Adda (15 : 43), Fiorano Modenese Via Circondaria San Francesco (15 : 45), Via Vittorio Veneto (15 : 47)

Quinta tappa: cronometro individuale a Carpi

La Settimana Coppi e Bartali si conclude sabato con la cronometro individuale di 18.6 km che vede il ritrovo dei concorrenti alle 10.30 in piazza Martiri, il primo corridore a prendere il via alle 12.30 e l’arrivo posto sempre in piazza martiri. Un vero gran finale con un percorso adatto agli specialisti delle prove contro il tempo, completamente pianeggiante, ma nel quale si possono distinguere tre diverse fasi. Una prima parte ricca di cambi di direzione. La parte centrale invece prevede lunghi rettilinei in cui gli atleti potranno sprigionare tutta la potenza di cui sono capaci. Infine, quando mancheranno circa 4 km all’arrivo, si rientra in città ed il percorso torna ad essere più tortuoso per raggiungere il traguardo posto nel cuore della bellissima Piazza Martiri di Carpi dove conosceremo il nome del vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2023 che vestirà la maglia Sidermec - Regione Emilia Romagna.



Il percorso interessa Via Cavour, Sottopasso Via Ivo Cremaschi, Via Po, Via Due Ponti, Incrocio con Via Lametta Via Grande o Rosa, svolta a sinistra Via Oriolo, Ponte Cavo Gherardo Strada Cavetto Gherardo, Svolta a sinistra Via Griduzza, Rotatoria a sinistra Via Cavata, Rotatoria - diritto Via Cavata - Via Rubicone, Sottopasso Via Ivo Cremaschi, Svolta a destra Via Galasso Alghisi, Stazione F.S. Via Darfo Dallai, Svolta a sinistra Viale de Amicis, Svolta a sinistra Via Galileo Galilei, Svolta a sinistra Corso Manfredo Fanti, Svolta a destra - ingresso in Piazza Piazza dei Martiri