I migliori ristoranti del Veneto: ecco quali sono secondo ‘The Fork’

Venezia, 20 gennaio 2025 - Nonostante la cucina d’eccellenza e la varietà regionale dei prodotti, i buongustai non premiano il Veneto come patria dei ristoranti top. A dirlo è la classifica dei 100 locali italiani preferiti dai clienti stilata ogni anno dalla piattaforma ‘The Fork’. Sono soltanto 5 i ristoranti veneti più acclamati nel 2024. A brillare è soprattutto Venezia con quattro nomi in lista e Verona, con un solo ristorante ‘premiato’ dagli utenti del sito.

Ma bisogna scendere al 32esimo posto della classifica per trovare una località Veneta. La Top 100 di The Fork è il risultato delle segnalazioni fatte dai clienti soddisfatti che hanno prenotato attraverso la piattaforma, sito e app: un servizio che permette di trovare e prenotare un posto a tavola in uno dei tanti ristoranti dislocati in tutta Italia.

Quali sono i cinque migliori ristoranti del Veneto

È solo al 32esimo posto, nonostante possa vantare ben due stelle Michelin. Il ristorante ‘Glam di Enrico Bartolini’, che si trova in Calle Tron a Venezia, ha ottenuto una votazione media di 9,7 su 379 recensioni. Ed è una conferma, visto che anche l’anno scorso era entrato in classifica. Prezzo medio 180 euro a persona.

Il posto è incantevole: un piccolo giardino incastonato nel cuore di Venezia. Propone due menù degustazione - ‘Arte, orti e laguna’ e ‘I Classici del Glam’ - che sono “frutto della collaborazione fra il cuoco pluristellato Enrico Bartolini e lo straordinario talento del resident chef Donato Ascani”, come recita la guida Michelin.

Al 35esimo posto troviamo il ristorante ‘Regina Corner’, al Sestiere Dorsoduro di Venezia. Cucina locale, prezzo medio di 50 euro a testa. Votazione eccellente di 9,7 su 310 recensioni. Due posizioni più sotto, al 37esimo posto in classifica, compare l’Hostaria Osottoosopra (altra riconferma rispetto all’anno precedente), un classico più che rinomato di Santa Croce a Venezia. Prezzo medio di 45 euro, spicca in graduatoria con un voto di 9,6 su ben 4.031 recensioni. Una valanga di commenti che però non sono riusciti a farlo rientrare nelle prime posizioni del podio.

Il ristorante ‘La Vacaria’ si è piazzato in 41esima posizione. Siamo ancora a Venezia - in Fondamenta dell'Arzere - e il menù offre prevalentemente piatti di carne. Con un prezzo medio di 22 euro, a convincere i clienti è il rapporto qualità prezzo: su 412 recensioni, il grado di soddisfazione è di 9,6.

Dopo Venezia, l’ultima provincia del Veneto premiata dalla Top 100 è quella di Verona. A conquistarsi un pezzetto di gloria è la ‘Trattoria Alla Pesa’ di Sorgà, arrivata all’83esimo posto della graduatoria di ‘The Fork’. Per cenare nel locale di via Roma si possono spendere mediamente 50 euro a persona. Su 2.261 recensioni raccolte dall’hoste, il gradimento medio è di 9,7.