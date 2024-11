Femminicidio Cecchettin, al via la requisitoria: l’accusa chiederà l’ergastolo per Filippo Turetta

Venezia, 25 novembre 2024 – In questa data simbolica, quella della Giornata contro la violenza sulle donne, il pm Andrea Petroni chiederà l’ergastolo per Filippo Turetta l’assassino dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin: la requisitoria è in corso alla corte d’Assise di Venezia. Le accuse contro il 22enne sono di omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Per l’accusa, a differenza di quanto abbia dichiarato, Turetta non ha mai avuto intenzione di lasciar vivere l’ex ragazza, né tanto meno l’idea di ferire se stesso. Ha bensì pianificato il femminicidio a sangue freddo, appuntandosi l’occorrente per immobilizzare Cecchettin prima e ucciderla poi, nonché studiando tramite le mappe gli spostamenti da effettuare. In aula il pubblico ministero ripercorrerà la relazione tra i due, durata circa un anno e mezzo a fasi alterne, la crescente ossessione dell'imputato, la scelta della vittima di allontanarsi e l'insistenza di Turetta che si è trasformata in stalking.

Filippo Turetta durante l'udienza in cui è stato interrogato (Ansa)