Famiglia falciata in Cadore, stamattina udienza di convalida per Angelika Hutter: verrà scarcerata?

Belluno, 10 luglio 2023 – “Sono in un baratro”. È la frase che continua a ripetere in tedesco la 31enne Angelika Hutter, da giovedì rinchiusa nel carcere veneziano della Giudecca. La donna ha travolto una famiglia veneziana a Santo Stefano di Cadore, l’accusa è di omicidio stradale plurimo. Stamattina si terrà l’udienza di convalida del fermo di fronte al gip, fissata per le 10 a Belluno. Il pm le contesta l’articolo 589 bis del Codice penale, un reato che prevede una pena da due a sette anni, che nel caso della morte di più persone può essere triplicata, fino a un massimo di 18 anni. Oggi giornata di lutto cittadino a Santo Stefano di Cadore.

Oggi il giudice dovrà decidere se scarcerarla, come prevede la prassi in assenza delle aggravanti di alcol e droghe, oppure se confermare l’arresto per via dell’assenza di una dimora fissa della donna, che da nove mesi vive in auto girando per l’Europa. Essendo una cittadina straniera, in caso di rilascio e senza un domicilio, potrebbe scattare il pericolo di fuga, un altro dei motivi per cui è previsto l’arresto preventivo fino al processo. Tra gli elementi emersi finora, l’assenza di segni di frenata sull'asfalto. La donna, secondo alcuni testimoni, avrebbe litigato animatamente con una persona prima di mettersi alla guida dell'auto.

Stamattina Giuseppe Triolo, il legale che è stato dato d’ufficio alla 31enne, chiederà la scarcerazione della sua assistita. È un atto dovuto e atteso anche alla luce delle parole che l'avvocato ha riferito nelle ultime ore ai giornali: “Angelika sta combattendo una battaglia interiore, perché si sente addosso la responsabilità di aver ammazzato tre persone”. Nonostante gli inquirenti che l’hanno interrogata prima dell’arresto l’abbiamo descritta come una persona che “non ha mostrano alcun segno di pentimento”, sembra che Angelika abbia “rimosso ogni cosa, come se lei non ci fosse stata”.

“Siamo stanchi delle infermità mentali. Siamo stufi preventivamente dell'ipotesi che la signora Angelika Hutter abbia agito a Cadore per effetto di disturbi mentali”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Se sarà stabilito che la signora tedesca ha agito volontariamente – aggiunge Antoniozzi – bisognerà cambiare imputazione in omicidio plurimo volontario, reato che prevede l'ergastolo. La nostra proposta di legge deve diventare al più presto norma e superare la sentenza della Cassazione del 2005, che è stata un disastro. Già il 13 luglio, se si stabilirà che Corona ha qualche seminfermità, avremo inferto un duro colpo al diritto – conclude Antoniozzi – e non vorremmo che da Belluno arrivasse un altro vulnus"

L’Audi A3 su cui viaggiava l’automobilista tedesca procedeva oltre i limiti di velocità previsti nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore. L’auto nera correva ad almeno 70 chilometri l'ora in direzione di Sappada, in Friuli. Ma nel punto in cui ha travolto e ucciso le tre vittime di Favaro Veneto – il 48enne Marco Antoniello, la suocera 65enne Mariagrazia Zuin (una ex dipendente dell'Ulss andata in pensione cinque anni fa) e il piccolo Mattia di due anni – il limite massimo consentito è di 50. A confermare l’ipotesi della velocità sostenuta è stato il video acquisito dai Carabinieri di Belluno da un’autofficina della zona. Le immagini mostrano l’A3 sfrecciare sul tratto rettilineo per pochi secondi, poi il terribile impatto con la famiglia Antoniello. A salvarsi solo la 42enne Elena Potente – che stava spingendo il passeggino con il figlio, ucciso dell’auto – e il padre 67enne Lucio Potente, ex portiere in diverse società del Veneto e ora allenatore dello Jesolo Calcio.

Angelika Hutter si è allontanata dalla sua casa in Baviera nel mese di ottobre e per nove mesi ha vissuto nella sua Audi A3 nera, la stessa dell’incidente del Cadore. Tra le lamiere contorte, gli inquirenti hanno trovato coperte e i generi alimentari. A gennaio i suoi genitori sarebbero andati a cercarla, raccontando ai vicini di averle fatto visita in Grecia. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna si troverebbe in Italia da almeno fine maggio, quando è stata denunciata dopo una lite con un commesso del centro commerciale Twenty di Bolzano: pare che in quell’occasione avesse nello zaino un martello.