Vicenza, accoltella la vicina per gelosia

Vicenza, 6 giugno 2023 – Crede che la vicina di casa sia l'amante del marito, e così la colpisce con una coltellata al termine di una furiosa discussione. L'episodio è accaduto lo scorso 2 giugno a Nove (Vicenza), e se n'è avuta notizia ieri sera. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini, affidate alla Questura di Bassano del Grappa (Vicenza) che sta cercando di ricostruire l'accaduto. Il ferimento è avvenuto al termine di una lite tra due donne di origini marocchine. Per la donna che ha tentato di ferire la connazionale, che ha riportato solo ferite superficiali, è scattata una denuncia per lesioni.

Notizia in aggiornamento