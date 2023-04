Il miliardario più giovane del mondo è veneto: Clemente Del Vecchio, figlio di Leonardo, ha solo 18 anni

Belluno, 17 aprile 2023 - A fronte di un’età media dei paperoni mondiali che sfiora i 65 anni, il miliardario più giovane del mondo, secondo la classifica stilata dalla rivista Forbes, è Clemente il minore dei sei figli di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, il colosso degli occhiali che ha il suo cuore ad Agordo, in provincia di Belluno. Luxottica è la più grande holding di produzione e vendita mondiale di occhiali e lenti: conta circa 80mila dipendenti e oltre 9000 negozi.

Il capitale

Clemente aveva appena compiuto 18 anni quando è morto suo padre lo scorso 27 giugno. Vale circa 3,5 miliardi di dollari il capitale in suo possesso che arriva dalla ripartizione società cassaforte di famiglia, la holding Delfin. Una montagna di soldi che Clemente non dovrà dividere con nessuno visto che il patrimonio lasciato dal padre, Leonardo, è stimato in 27,3 miliardi di dollari ed stato diviso fra tutti gli eredi compresa l'ultima moglie e i numerosi fratelli.

I fratelli

Il giovane miliardario ha ben cinque fratelli. Con Luca, 21 anni, – che ha ereditato anch’egli 3, 5 miliardi, condivide sia la madre, Sabina Grossi, sia il padre. Del Vecchio ha avuto altre due mogli, la prima, Luciana Nervo, da cui ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola. Con la seconda, Nicoletta Zampillo (sposata due volte, nel 1997 e nel 2010 dopo il divorzio del 2000), ha avuto un figlio: Leonardo Maria 27 anni.

La classifica di Forbes

I due più giovani miliardari secondo Forbes sono Clemente Del Vecchio che compirà 19 anni a maggio e Kim Jung-youn, il cui padre è morto nel 2022 e da cui ha ereditato il gigante del gioco online sudcoreano Nexon. Kim e la sorella Jung-min avrebbero rispettivamente 19 e 21 anni. Altri due fratelli di Clemente sono in classifica: il 27enne Leonardo Maria e il 21enne Luca.