Carnevale di Venezia 2025: le date. Ecco il tema dell’anno e gli eventi principali

Venezia, 22 gennaio 2025 – Passate ormai da un po’ le festività natalizie, è il momento di parlare di un altro momento dell’anno che porta gioia a grandi e piccini: il Carnevale. E quale occasione migliore di viverselo se non quello per eccellenza, il Carnevale di Venezia. La festa che popola le vie della città torna anche quest’anno per il suo 300° anniversario, e di conseguenza non possono mancare grandi iniziative per celebrare questo importante traguardo.

L’edizione speciale di quest’anno è intitolata ‘Il tempo di Casanova’, e sarà dunque dedicata a una delle figure più affascinanti e intriganti della storia veneziana.

Quest’anno le festività del Carnevale di Venezia avranno inizio il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Quale miglior occasione per l’edizione che commemora Casanova? Per chi non volesse perdersi il momento, l’appuntamento è alle 18.30 in piazza San Marco. ‘Cuore a cuore’ è il tema della prima serata. Si prospettano grandi emozioni: “Un’atmosfera unica, dove storia e leggenda si fondono, dando vita a un’esperienza indimenticabile”, si legge sul sito ufficiale del Carnevale veneziano.

A condurre la serata all’insegna della varietà e dell’animazione saranno Marco Maccarini e Chiara Perale. A vestire i panni di Giacomo Casanova sarà Principe Maurice. “Il ritmo del tango si fonderà con la passione di Casanova – promettono gli organizzatori – Durante la serata gli eclettici conduttori si susseguono in gag e momenti di rocambolesco romanticismo, introducendo le perfomance di balli storici, uno spettacolo concerto di Opera pop, musica e danza flamenca, boogie woogie e danza moderna, per proseguire la serata con musica live e DJ Set per ballare in piazza cuore a cuore!”.

Seguiranno la musica di Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni – protagonisti dell’opera ‘Casanova Operapop’ – i balli storici di delle associazioni Dame e Cavalieri e Le Maschere di Mario del ‘700 Veneziano, i dance show delle Dance4fun Company, Doo-Wop Boogiedancers e Soleàma , l’opera in chiave moderna a cura di Silvia Celadin e Alberto Zanetti e “lo scatenato live finale” e Dj set di Aba Chiara Show.

Anche quest’anno le coppie selezionate tra quelle che invieranno un selfie all’indirizzo mail amore@carnevale.venezia.it potranno urlare le loro dichiarazioni d’amore in piazza.

Carnevale di Venezia 2019 (LaPresse)

"Tra fumi colorati, palloncini e coriandoli” torna anche il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali lungo il Canal Grande, “realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta”. Appuntamento al 16 febbraio.

Il palazzo veneziano Ca’ Vendramin Calergi ospiterà nelle sue sale affacciate sul Canal Grande il Carnival Official Dinner Show. Le date da tenere d'occhio sono quelle del 22 e 23 febbraio e dal 27 febbraio al 4 marzo. “Tra abiti sontuosi e performance artistiche indimenticabili, non perdetevi l’occasione di trasgredire a tavola e, per una notte, dare spazio ai desideri più reconditi”. Attenzione! È obbligatorio essere mascherati a tema… ancor meglio il costume storico!

Le avventure di Giacomo Casanova saranno messe in scena sulla Darsena Grande, “un percorso emozionale attraverso la sua vita, capace di divertire, commuovere, stuzzicare e sorprendere il pubblico attraverso i linguaggi della danza, della musica e della narrazione, tra il classico e il moderno, il filologico e l’onirico, la venezianità e l’internazionalità”. La narratrice? Henriette, l’unica donna che il celebre avventuriero e scrittore abbia mai amato, senza mai essere ricambiato. La prima dell’evento sarà il 21 febbraio alle 19; lo spettacolo si ripeterà il 22, il 23, il 27 e il 28 febbraio, e l’1, 2, 3 e 4 marzo.

Carnevale di Venezia (LaPresse)

Ma come dimenticare il cuore dell’evento, quello che fa radunare veneziani e turisti in maschera tra le vie della città? Circo, teatro e clownerie “animeranno il centro storico, la terraferma veneziana e le isole della laguna”. Venezia si animerà il 15, 16, 22 , 23, 27, 28 febbraio, e l’1, 2, 3 e 4 marzo. Il Carnevale si concluderà in quest’ultima data.

Non mancheranno ovviamente anche i carri allegorici, che sfileranno a Dese, Chirignago, Pellestrina, Lido di Venezia, Marghera, Campalto, Mestre, Zelarino, Burano.