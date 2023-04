Venezia, bagno vietato in slip e topless nel rio di Ognissanti

Venezia, 2 aprile 2023 - Dopo il tuffo dall'alto di un palazzo di Rio Novo, ora sul web circolano le immagini del bagno (vietato) in slip e topless di un gruppo di giovani in pieno centro storico di Venezia.

Un bagno, che il gruppetto di ragazzi e ragazze, semi nudi, si sono concessi nel rio di Ognissanti a Dorsoduro, nonostante il divieto di balneazione e le temperature ancora rigide. Nel video i giovani temerari sono stati immortalati mentre escono dall’acqua tremanti: "Com'è fredda", dicono. Mentre tra i passanti una donna li rimprovera: "E se passava una barca?", dice loro sottolineando il rischio corso.

I precedenti

Il bagno vietato è solo l’ultima di una serie di bravate registrate nella città lagunare. Solo qualche giorno fa, un ragazzo si era tuffato dal tetto di un palazzo in Rio Novo: si era lanciato in acqua, di pancia, tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti. Subito il video era diventato virale sul web. Mentre l'anno scorso fare lo sci d'acqua in Canal Grande era costato una supermulta ai due surfisti stranieri.

Le verifiche della locale

"Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione. E' anche vero che i cittadini mettono i video sui social e non avvisano le forze dell'ordine. Però, bisogna capire se sia vera e se sia di questi giorni. Stiamo verificando", commenta il comandante dei vigili di Venezia Marco Agostini, in relazione all'ennesimo sfregio alla città, che rimbalza sui social. In quella zona precisa il comandante non ci sono telecamere, ma la polizia municipale ha assicurato che proseguirà le indagini.