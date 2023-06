Volo giornaliero tra Verona e Roma: andata e ritorno per i viaggi d’affari

Verona, 13 giugno 2023 – La compagnia aerea Skyalps collegherà con un proprio volo gli aeroporti di Verona e Roma. Da oggi il via alle vendite. Il volo opererà dal 25 settembre con aeromobile Dash-8 Q-400 da 76 posti e frequenza giornaliera che, da lunedì a venerdì, consentirà l'andata e ritorno in giornata.

Fondata nel 2021, SkyAlps ha iniziato le operazioni il 17 giugno 2021 e oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee. La flotta è composta da 5 aerei Dash-8 Q-400 - biturboelica a corto-medio raggio. Il collegamento prevede un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il business travel, i viaggi d’affari. SkyAlps include inoltre nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track (è un passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli di sicurezza) gratuito presso l'aeroporto di Verona, riducendo così i tempi di transito prima dell'imbarco.

"Il nuovo volo Verona-Roma è una risposta concreta alle esigenze del territorio scaligero, che ritrova un collegamento aereo diretto con la Capitale. Un servizio importante per il tessuto economico di Verona, ma anche per tutti coloro che intendono raggiungere Roma con un mezzo che permetta una connessione veloce, abbinata a servizi avanzati per poter lasciare la propria auto nell'area aeroportuale. Ringrazio la compagnia SkyAlps per aver proposto questo nuovo servizio e i partner dell'Aeroporto Catullo di Verona per quest'ulteriore passo avanti nel piano di crescita dello scalo”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo l'annuncio di SkyAlps di nuovi collegamenti tra l'aeroporto di Verona e Roma Fiumicino.

Collegamenti operati, come comunicato dalla compagnia, con aerei molto efficienti “che permettono la riduzione del 50% di emissioni di CO2”. Le nuove tratta ampliano un'offerta dell'Aeroporto veronese superiore agli 80 collegamenti con destinazioni italiane e straniere.