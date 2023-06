Vicenza, aperto tronco tangenziale di 5 chilometri, opera da 70 milioni

Vicenza,19 giugno 2923 - É costato circa 70 milioni e mezzo di euro il primo stralcio-primo tronco della tangenziale di Vicenza, lungo oltre 5 chilometri, aperto oggi al traffico, che rappresenta la variante alla Strada provinciale 46, che passerà in gestione alla Provincia berica. Ad inaugurarlo Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, rappresentata dall'ad Aldo Isi e dal responsabile Anas Veneto e Friuli Venezia Giulia Mario Liberatore.

Presenti tra gli altri il presidente regionale Luca Zaia, quello della Provincia Andrea Nardin e i sindaci Giacomo Possamai (Vicenza) e Giovanni Maria Forte (Costabissara), i due comuni dove transita l'arteria.

Due rotatorie 5 sottopassi

L'intervento nel suo complesso costituisce la chiusura dell'anello tangenziale del capoluogo berico, collegandosi alla tangenziale est tramite l'innesto su via Aldo Moro-via Serenissima ad est, ad ovest mediante lo svincolo con viale del Sole. L'asse stradale, a due corsie, ha una lunghezza di 5,3 chilometri, schermati dalle barriere fonoassorbenti.

L'opera principale è rappresentata dal viadotto dello svincolo di viale del Sole, e i lavori hanno compreso la realizzazione di due rotatorie, cinque sottopassi oltre ai collegamenti per le piste ciclabili.

Ridotti traffico e tempi di percorrenza

"L'apertura al traffico di questo stralcio della tangenziale - ha dichiarato Isi - rende la mobilità più fluida e alleggerisce le località dell'Albera e del Villaggio del Sole dal traffico. Inoltre, agevolerà la mobilità di lunga percorrenza permettendo un collegamento tra il casello di Vicenza Ovest dell'autostrada A4 ed il sistema tangenziale. Tutto questo significa anche un beneficio in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale".

Zaia: “É l’uomo a rendere insicura la strada”

"Sulla stretta del Governo nell'uso del social sono d'accordo, io non lo vedo come un atto di privazione della libertà". Lo ha detto oggi a Vicenza il presidente del Veneto Luca Zaia, commentando gli sviluppi dopo l'incidente mortale a Casal Palocco. "Soprattutto da parte dei giovani - ha precisato Zaia - c'è un tema di emulazione, come quello di attraversare i binari e filmare con il telefonino il treno in arrivo o altre schifezze del genere, che sono atti pericolosi e su cui bisogna lavorare perché non avvengano".

Sul tema degli incidenti stradali, Zaia ha ribadito "ancora una volta un appello alla cultura e alla sicurezza stradale. Lo posso dire dopo aver ricevuto riconoscimenti nazionali ed europei per le campagne che ho fatto. Per noi è fondamentale che si parta da un presupposto: la strada non è insicura, è l'uomo che la rende pericolosa e insicura. E' fondamentale il rispetto delle regole, e ovviamente educazione alla sicurezza stradale, se è vero che il 46% degli incidenti stradali in Italia avvengono con fuoriuscite in solitaria su tratti rettilinei e questo la dice lunga", ha concluso.