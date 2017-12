Osimo, 28 dicembre 2017 - E' morta una mamma 43enne di Loreto, rimasta coinvolta nello schianto frontale di oggi attorno alle 18.30 sulla statale 16, nei pressi del distributore di metano, a Osimo Stazione.

La donna che viaggiava in auto con tre bimbi piccoli, un maschietto di 4 anni, una piccola di 2 e la più grande di 6, si è schiantata frontalmente contro un furgoncino Scudo ed era rimasta gravemente ferita nello scontro.

La 43enne era alla guida di una Multipla ed è morta poi in ospedale. Quattro invece i feriti.

Paura per i bimbi, trasferiti al Salesi, uno in codice rosso. Erano tutti coscienti e vigili però e non si teme per la loro vita. Sul posto task force di soccorsi e statale chiusa a Osimo Stazione.