Choco Marche 2024: “Attese ad Ancona 50mila presenze”. Il programma

Ancona, 19 novembre 2024 – Sta per tornare la festa più golosa dell’anno: Choco Marche, alla 23esima edizione, in programma in piazza Cavour dal 22 al 24 novembre. L’evento, organizzato da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche e del Comune, promette tre giorni di dolcezza, artigianalità e scoperta delle eccellenze dell’alta pasticceria con un programma ricco di novità. La kermesse, ormai un punto di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale e la più longeva tra quelle organizzate nel capoluogo, vedrà la partecipazione di 24 espositori tra cioccolaterie e pasticcerie artigianali non solo marchigiane.

La presentazione della nuova edizione di Choco Marche 2024

Cinque laboratori creativi guideranno i più piccoli alla scoperta del cioccolato con attività come “A scuola di cioccolato” e “E se l’uovo fosse dolce?” mentre per gli adulti, i “Salotti del Gusto” condotti dal giornalista Maurizio Socci offriranno percorsi sensoriali tra sapori locali e abbinamenti con vini selezionati dall’Ais. Il “Cioccolatino Special Edition”, sarà invece dedicato a una città del mondo e reinterpretato dai maestri cioccolatieri presenti.

Ma non finisce qui: lo spazio “Il gusto in un ritratto” vedrà il fotografo Adriano Maffei impegnato a realizzare ritratti d’autore per i visitatori, mentre chef stellati come Davide Breccia, Alessandro Rapisarda, Enrico Mazzaroni e Gabriele Giacomucci stupiranno il pubblico con show cooking scenografici. “Ogni anno Choco Marche registra un record di presenze, dimostrando il suo valore come evento di marketing territoriale – ha dichiarato Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese – quest’anno, la presenza di Confartigianato Novara e di espositori da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, rappresenta un’occasione di confronto e crescita per il settore”. “La manifestazione vuole celebrare il cioccolato, puntando su iniziative di valore culturale ed educativo, coinvolgendo le scuole, puntando sull’artigianalità e, nello stesso tempo, valorizzando le esperienze interattive”, ha fatto eco il segretario Marco Pierpaoli.

Saranno una cinquantina gli espositori e 50mila le presenze attese in tutti e tre i giorni. Anche il sindaco Daniele Silvetti ha sottolineato l’importanza dell’evento, che tradizionalmente inaugura le manifestazioni natalizie del capoluogo contribuendo all’economia locale e all’attrattiva turistica della città. Secondo i dati di Confartigianato, le Marche vantano il primato nazionale per incidenza di imprese artigiane nel settore dolciario e Ancona, che ne conta 248 si conferma la provincia più “dolce” seguita da quella di Pesaro Urbino. Tuttavia, il settore deve far fronte a sfide significative, come l’aumento dei costi delle materie prime – con lo zucchero e il cacao in forte rialzo – e la difficoltà nel reperire personale qualificato. “La crescita del settore richiede investimenti non solo economici, ma anche nella formazione – ha sottolineato Giulia Mazzarini, responsabile marketing di Confartigianato – Choco Marche rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti artigianali e al valore delle materie prime”. Gli eventi sono gratuiti, ma per partecipare a laboratori e degustazioni è necessaria la prenotazione tramite il sito dell’associazione.