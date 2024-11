Corto Dorico film fest 2024, ad Ancona fino all’8 dicembre: ecco il programma

Ancona, 13 novembre 2024 - Anche il pluripremiato regista Nanni Moretti sarà ospite della XXI edizione del Corto Dorico Film Fest, co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, dal 30 novembre all’8 dicembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il tema di quest’anno è la “fanciullezza”, declinato con film dedicati, grafiche, il concorso ShorTeen, proiezioni mattutine per le scuole ed eventi speciali.

Dopo l’annuncio dell’icona del cinema Stefania Sandrelli, che sarà sabato 30 novembre alle 21.15 all’auditorium con lo spettacolo “Relazioni pericolose” (prevendite e presso i punti vendita autorizzati del circuito Amat/Vivaticket), domenica primo dicembre, alle 18, arriverà ad Ancona il celebre regista, attore e sceneggiatore Nanni Moretti per ritirare il “Premio Angelo Guglielmi”. Uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, Angelo Guglielmi è scomparso due anni fa. Amico e sostenitore del Festival e dell’Aps Nie Wiem che lo organizza, in accordo con la sua famiglia, Corto Dorico ha deciso di istituire dallo scorso anno un premio che porta il suo nome. Per l’occasione sarà anche proiettato il film “Ecce bombo” con cui si è aggiudicato il Leone per la sezione Venezia Classici, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un ritorno per Moretti ad Ancona, a 23 anni dall’uscita de “La Stanza del figlio”, film girato nel capoluogo dorico con cui vinse la Palma d’Oro a Cannes.

Finali dei concorsi nazionale e internazionale. Sono stati oltre 750 i corti che si sono iscritti ai due concorsi, “Nazionale” e “Short on Rights / A corto di Diritti” in collaborazione con Amnesty International Italia. La finalissima del concorso nazionale è in cartellone per sabato 7 dicembre (ore 21, auditorium) mentre la finale del concorso internazionale “Short on Rights / A corto di Diritti”, dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani, si svolgerà venerdì 6 dicembre (ore 21.15). Sono cinque i corti selezionati per la finalissima del concorso nazionale: “Il Burattino e la Balena” di Roberto Catani; “Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane” di Farnoosh Samadi; “Il Compleanno di Enrico” di Francesco Sossai; “Playing God” di Matteo Burani; “The Eggregores' Theory” di Andrea Gatopoulos. A questi si aggiungerà il corto più votato dal pubblico di ciascuna semifinale.

Le semifinali del concorso nazionale (denominate Corto slam) permetteranno a due cortometraggi di raggiungere la finalissima. La prima si svolgerà mercoledì 4 dicembre alle 21.15. I corti selezionati per questa data sono: “Don’t Cry” di Niccolò Corti; “La Voix des Sirènes” di Gianluigi Toccafondo; “Un Lavoretto Facile Facile” di Giovanni Boscolo; “Fellini” di Hleb Papou; “Rapacità” di Martina Mele. Tra questi, il corto più votato dal pubblico vincerà la semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la finalissima.

La seconda semifinale è in cartellone per giovedì 5 dicembre, sempre alle 21.15. I corti che parteciperanno sono: “The Ice Builders” di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro; “Star” di Paoli De Luca; “Phantom” di Gabriele Manzoni; “The Meatseller” di Margherita Giusti; “Majonezë” di Giulia Grandinetti. Anche tra questi il corto più votato dal pubblico vincerà la seconda semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la finalissima.

I finalisti del concorso internazionale cortometraggi “Short on rights / A corto di diritti” sono invece: “The Strange Case of the Human Cannonball” di Roberto Valencia; “Spider-Zan” di Maryam Khodabakhsh; “Plastico” di David Harriman, James Bettney; “Burul” di Adilet Karzhoev; “Sara” di Ariana Andrade Castro; “An Orange From Jaffa” di Mohammed Almughanni.

La semifinale del concorso internazionale si svolgerà domenica primo dicembre, alle 10.30 all’auditorium della Mole Vanvitelliana. Saranno proiettati i corti “09.01.berkovich” di Anya Ryzhkova; “Abraham” di Elnaz Ghaderpour e Reza Gamini; “On the Life of the Uprooted” di Raphael Schanz e Philipp Seifert; “Eksi Bir” di Ömer Ferhat Özmen; “Hafekasi” di Annelise Hickey; “Milena” di Zeljko Stanetic. Il corto più votato dal pubblico vincerà la semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la finale del 7 dicembre.

Intanto sono aperte le prevendite per assistere allo spettacolo “Relazioni pericolose” che vedrà in scena Stefania Sandrelli. L’appuntamento è in cartellone per sabato 30 novembre, alle 21.30, all’auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana. I biglietti sono disponibili in prevendita online e nei punti vendita autorizzati del circuito Amat/Vivaticket; prevendite anche alla Casa Musicale Ancona 071 202588 (corso Stamira 68, aperta dal lunedì al sabato 9-12.30, 16-19.30). Costo del biglietto: 20 euro + diritto di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno dello spettacolo, all’auditorium Mole Vanvitelliana dalle 20.