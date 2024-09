Festa del Mare ad Ancona, il programma: Raf apre la due giorni di chioschi e mercatini

Ancona, 31 agosto 2024 – Entra oggi nel vivo la due giorni della Festa del Mare che terminerà domani con i tradizionali fuochi di artificio al porto. Due gli ospiti di punta, il cantante Raf che si esibirà questa sera in un concerto gratuito al Passetto (a partire dalle 21.45) dove intonerà anche la canzone "Gente di mare", bissando la scelta del palco già optata lo scorso anno, e il tre volte premio Oscar Dante Ferretti, scenografo e costumista di fama mondiale con tre Oscar alle spalle. Ferretti condurrà il pubblico, nell’appuntamento previsto per domani, alle 18.30, in piazza Cavour, alla scoperta di un viaggio nel tempo, ripercorrendo la sua carriera dalla provincia italiana degli anni 40 alla Hollywood di oggi. Lo farà anche attraverso la presentazione del suo ultimo libro.

La festa si celebrerà anche quest’anno in due giornate con incontri, iniziative, cibo e mercatini che uniranno la città da mare a mare, quindi dal porto antico al Passetto in una passeggiata di tradizioni e sapori che si snoderà fino al viale della Vittoria. Per questa edizione i fari saranno puntati sui mestieri legati all’economia del mare. La decorazione scelta per colorare corso Garibaldi è la stessa dello scorso anno, l’installazione di reti da pesca e una simulazione di onde date dall’effetto di pezzi di plastica bianchi e celesti che si muovono con il vento. L’inaugurazione della Festa del Mare sarà oggi pomeriggio ai laghetti del Passetto. A partire dalle 18 la cerimonia di apertura con il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore Angelo Eliantonio e Marco Pierpaoli, componente della giunta della Camera di Commercio delle Marche. Si parlerà della sfida delle nuove competenze a servizio dell’economia del mare. A seguire performance sulla pista di pattinaggio a cura della Ancona Skating con atleti agonisti. Nei due giorni ci saranno, novità di questa edizione, chioschetti specializzati in vongole e pesce locale. Saranno a piazza Cavour insieme allo street food, In deroga al fermo pesca e con l’autorizzazione del ministero dell’Agricoltura c’è stata due notti fa una calata straordinaria in mare per poter consegnare pesce fresco agli operatori che lo cucineranno nei chioschetti allestiti per la festa. Al porto antico stand di pesce azzurro solo domani però. L’Accademia dello Stoccafisso sarà in pineta al Passetto e in piazza Cavour. Anche i ristoratori della città, quelli in sede fissa, offriranno menù di pesce ai clienti sia da mangiare sul posto che da asporto. I mercatini di artigianato e di settore per la pesca saranno al Passetto e in piazza Cavour.

Domani la giornata si apre con la messa alle 9 al Duomo, celebrata dal vescovo Angelo Spina. Processione poi fino al porto antico dove le autorità salperanno sul rimorchiatore alla banchina 1 per il corteo in mare. Da segnalare inoltre che, in occasione della processione in mare, il Ministero ha consentito ai pescherecci di uscire di nuovo in mare in deroga alle disposizioni nazionali. Quattro imbarcazioni da pesca solcheranno lo specchio d’acqua antistante la città assieme a quelle da diporto per l’importante celebrazione marinara, fatto che non accadeva da 10 anni. Dalle 21, al porto antico, talk dal titolo "Gente di mare" con racconti sull’evoluzione dei mestieri dei pescatori. In chiusura, alle 22.30, i fuochi di artificio al molo Rizzo visibili da più parti e punti panoramici della città. Per arrivare alla Festa del Mare c i saranno navette gratuite che partono dal parcheggio scambiatore dello stadio del Conero (linea rossa) in direzione centro. La prima corsa è alle ore 16 con cadenza di circa 30 minuti. Partenza da piazza Ugo Bassi (linea blu) sempre in direzione centro, con la prima alle 16.30. Saranno aperti tutti i parcheggi coperti ma a pagamento.