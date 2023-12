Maiolati Spontini, Marco Parola e il suo "sogno incontrollato"

Maiolati Spontini (Ancona), 27 dicembre 2023 - “Il progetto dell’essere umano. La vita è un sogno incontrollato” è il suggestivo titolo del libro dello scrittore jesino Marco Parola che sarà presentato venerdì alle 18, alla biblioteca “La Fornace” di Moie. Il libro è una raccolta di pensieri di natura filosofica, scritto in poesia. Si tratta del primo libro, autopubblicato nello scorso mese di novembre, di un sistema filosofico originale. L’autore si interroga su quesiti universali come il perché dell’infelicità dell’uomo o l’esistenza di dio. Dall’estetica alla morale, il libro si pone l’obiettivo di ispirare i lettori, come di fronte a dei dipinti. Marco Parola è attivo sui social come pensatore, lavora in un’azienda di servizi digitali relativa ai videogiochi, collabora con youtubers e sviluppatori. A dialogare con l’autore, jesino, 25enne, anche su temi come la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica, sarà l’assessore alla Cultura Sebastiano Mazzarini. Moderatore dell’incontro sarà il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili Tommaso Ciampichetti.