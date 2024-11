Maiolati Spontini, pioggia di eventi e ospiti da domani per il compleanno della biblioteca

Maiolati Spontini (Ancona), 28 novembre 2024 - Festeggia il 17esimo compleanno la biblioteca “La Fornace” di Moie. Da domani a domenica la struttura comunale condividerà con la comunità della Vallesina lo spirito che l’ha contraddistinta in tutti questi anni: essere un centro culturale e insieme aggregativo, dove confrontarsi, leggere e tenersi informati, certamente, ma anche dove seguire spettacoli e conferenze, partecipare a laboratori, ammirare mostre, divertirsi con attività ludiche. Lo scrive anche la biblioteca nella comunicazione ai suoi iscritti e alla mailing list con centinaia di contatti. «Diciassette anni di risate, idee, chiacchiere e tanta voglia di stare e crescere insieme. Ci hanno tenuto compagnia i nostri appassionati lettori, le scolaresche in visita, gli artisti con i quali abbiamo organizzato le attività e i tanti volontari che ogni giorno svolgono il loro "pezzetto" a sostegno della biblioteca». Domani alle 9:30 un incontro rivolto principalmente alle scuole per scoprire l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale. “Viaggiando nel tempo con l’IA” è il titolo scelto dal relatore, Nicola Bergantino, cto di Next Srl. La giornata proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16, con il “Silent reading party”: in uno spazio condiviso, in una condizione di totale silenzio, ciascun partecipante leggerà un libro. Al termine si potranno fare due chiacchiere sull’esperienza immersiva. A tutti verrà distribuito un kit della lettura con un libro in omaggio. Alle 18:30, sempre venerdì, si potrà vivere un’esperienza originale e stimolante insieme allo staff di Radio Incredibile, che approda nelle Marche nel suo viaggio in Italia. Si parlerà di storie che non ti aspetti e la voce sarà di chiunque chiederà di avere a disposizione il microfono (per informazioni inviare una mail a info@radioincredibile.com. Alle 19 spazio al divertimento con l’apericena disco parti anni Ottanta e Novanta con Gianluca GDY Binci (info e prenotazione obbligatoria al Caffè Letterario). Tornano anche i sabati da favola, con i volontari del progetto Nati per leggere. Sabato poi alle 17:30, si parlerà di “Allenare i figli alla vita in un mondo che cambia” con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, convinto che «occorrano oggi genitori "competenti" e relazioni "reali" per allenare i bambini alla vita». Alle 21,15 inizierà la serata dedicata ai giochi da tavolo per grandi e piccoli con La Fornace Ludica. Domenica alle 17:30, si parlerà di un altro tema interessante e di forte attualità, “La scuola di oggi fra innovazione e tradizione”, con Stefano Fava, professore conosciuto per il suo profilo Instagram @piùscuolanellavita. Con lui si ragionerà se la scuola debba per forza stare al passo coi tempi, a prescindere da quale sia il passo che i tempi segnano. A moderare sarà la giornalista Giorgia Clementi. A seguire, come ogni compleanno che si rispetti, ci sarà la torta per tutti con le 17 candeline. Il sindaco Tiziano Consoli invita tutta la cittadinanza a partecipare alla festa, ricordando come «la biblioteca sia il simbolo dell’impegno del Comune di Maiolati Spontini nella promozione della cultura e nell’accesso alla conoscenza e all’inclusione».