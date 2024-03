Monte Roberto, venerdì la processione torna in centro storico

Monte Roberto (Ancona), 26 marzo 2024 - Dopo tre anni torna la Processione al centro storico di Monte Roberto. Venerdì (ore 21,15) sarà messa in scena la tradizionale processione del Cristo Morto. La rievocazione ha una storia centenaria e da sempre è organizzato dalla Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario. “La processione – spiegano gli organizzatori - è un appuntamento in cui tutto il paese viene coinvolto e che richiama gente da tutta la Vallesina. Un antico cataletto, realizzato a mano da un artigiano nei primi anni del ‘900, viene portato in processione per le vie del paese dagli uomini della Confraternita posti sotto la statua del Cristo morto, seguito dalla statua della Madonna Addolorata e del Cireneo. La tradizionale processione si arricchisce della rappresentazione figurata della Passione secondo il Vangelo di Luca. Tutto questo grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio come il Palio di San Floriano, la Società di Mutuo Soccorso di Cupramontana, l'associazione culturale dell'Arco, gli Arcieri della Antica Marca e l'Associazione Mille Luci”. La manifestazione vanta il patrocinio del Comune di Monte Roberto.