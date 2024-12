Monte San Vito, domani lo speed date e Aspettando Godot

Monte San Vito (Ancona), 5 dicembre 2024 - Con un’intera giornata dedicata al Teatro Sociale Marche, la rete di soggetti che operano professionalmente nelle Marche nell’ambito di Teatro Sociale e di Comunità, si chiude domani ‘Tespi Malati di Niente’, il festival Teatro Sociale e Promozione della Salute Mentale curato dal Teatro Giovani Teatro Pirata / Rete del Sollievo nei Comuni di Chiaravalle, Jesi, Monte San Vito e Montemarciano. Si inizia a Monte San Vito alle ore 16 (Centro Turistico Culturale Carlo Urbani) con lo “Speed date”, una giornata di conoscenza tra artisti e operatori, allo scopo di mappare le realtà esistenti e sviluppare percorsi di collaborazione. Iscrizioni allo speed date su formazione@teatrogiovaniteatropirata.it . Segue, alle ore 18,30 al Teatro Condominiale La Fortuna di Monte San Vito, lo spettacolo “Aspettando Godot. Forse Beckett o forse la vita vera”, performance finale del laboratorio della Rete del Sollievo Ambito 12 a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata, con la regia di Lorenzo Bastianelli e Marinella Sbiroli La serata si chiude alle ore 21 al Teatro comunale di Chiaravalle con “Yume. Nulla di Spegne” della compagnia MeTa Teatro, regia e drammaturgia di Elisa Maestri. Lo spettacolo nasce con l’esigenza di far esprimere ai ragazzi della compagnia, composta da persone con diverse abilità, i propri desideri profondi avvicinandosi all’idea che il sogno (Yume in Giapponese) ci muove verso qualcosa, rompe l’alienazione e ci rende vivi. Al Centro Turistico Culturale Carlo Urbani di Monte San Vito, prosegue inoltre la mostra “Fuori Colore”, con le opere dell’Atelier di pittura Servizio Sollievo ATS 12 a cura di Andrea Marconi e Silvia Tobaldi. Orari apertura 16.30/19.00. Tra i momenti di formazione per educatori e operatori socio-sanitari e teatrali, si segnala il laboratorio “Il teatro come abito della comunità” giovedì 5 dicembre a Montemarciano (Ridotto Teatro Alfieri) a cura di Alice Toccacieli, con la partecipazione di Agata Sofia Toderi, Valentina Damiani, Laura Storani e Adriana Lodovichetti. Alternando gioco e narrazione, Alice Toccacieli racconta l’esperienza che ha portato avanti nei contesti di carcere, scuola, cittadinanza, fragilità mentale e fisica, luoghi della cura, della restrizione e della privazione della libertà. L’evento intreccia arte, sociale, cultura ed educazione, ed è realizzato con il sostegno della Regione Marche (cofinanziato dall’Unione Europea – Coesione Italia 21-27 Marche), ed in collaborazione con i Comuni, COO.SS. Marche, Ambito Territoriale Sociale n. 12, Asp Ambito 9, AST Ancona, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Fondazione Pergolesi Spontini, Ministero della Cultura, La Casa di Asterione, Associazione Culturale Luoghi Comuni. Ingresso spettacolo Yume (Chiaravalle), posto unico 3 euro. Prevendita online www.vivaticket.it e al teatro di Chiaravalle oggi dalle 17.30 alle 19.30 e domani dalle 18.