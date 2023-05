A 100 anni e 4 mesi si presenta al seggio "Io non ci rinuncio"

La scuola Ferraris "centro del mondo" nella prima giornata di elezioni amministrative falconaresi. Per i numeri, naturalmente. Sei seggi dei 27 totali trovano dimora nel plesso di Palombina Vecchia e 4.826 persone delle 20.919 aventi diritto esercitano il voto a queste latitudini. Dati importanti che, non a caso, hanno attirato fuori dall’Istituto di via Speri candidati sindaci, aspiranti consiglieri e fedelissimi. Ma anche per le storie belle che una partita elettorale porta con sé: al numero 27, infatti, si è recata ieri anche Teresa Renghini, una delle elettrici più longeve di tutta Falconara e storica fondatrice dell’Osteria del Pozzo di Ancona. La nonnina, 100 anni e 4 mesi, è stata accompagnata al seggio dal genero. Sorridente, un bastone per camminare meglio e poi dritta in cabina per fare il suo dovere, nonostante l’avanzare dell’età. Non ha rinunciato a votare neppure Paolina Spalazzi, ricoverata presso l’Inrca (Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani) di

Ancona: è stata l’unica a votare tra i degenti dell’ospedale geriatrico.

Un caso è nato alla scuola Zambelli, dove un elettore avrebbe mostrato a un amico la foto del voto espresso in cabina. Uno scenario che avrebbe condotto anche all’intervento del carabiniere presente al seggio. Immediate anche le polemiche politiche.

Oggi il secondo giorno di voto, dalle 7 alle 15. Poi si procederà allo scrutinio per decretare il nuovo sindaco tra l’uscente Stefania Signorini e gli avversari Marco Baldassini, Annavittoria Banzi e Anna Grasso.