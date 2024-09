A caccia di conferme e riscatto

A caccia della prima vittoria in trasferta. La Jesina oggi la vorrà cogliere sul campo del S.Orso (si gioca al Montesi di Fano), formazione che ha ben figurato la scorsa stagione centrando la finale playoff, mentre quest’anno ha iniziato con una sconfitta (contro il Marina). I leoncelli invece non hanno sbagliato il debutto casalingo contro il Sassoferrato Genga.

Altra sfida d’alta quota che si gioca oggi pomeriggio è quella tra Fermignanese e Marina, entrambe vincenti all’esordio. La Fermignanese rifilando addirittura tre gol in trasferta al Moie Vallesina, quest’ultima attesa al riscatto sul campo dell’Appignanese. Chi è uscita malconcia al debutto è anche la Vigor Castelfidardo che ha pagato a caro prezzo gli ultimi minuti del match sul campo del Tavullia Valfoglia: un finale alquanto amaro per la squadra allenata da Malavenda che oltre al ko ha subito anche l’espulsione di Valler, squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Il Tavulla Valfoglia scende oggi sul campo del Barbara Monserra (si gioca al Puerini di Ostra Vetere per indisponibilità del campo di Barbara), due squadre uscite con i tre punti al debutto, con il Barbara Monserra corsara domenica a Pergola.

In una giornata, la prima, alquanto prolifica di gol: sono state ben 23 le reti realizzate, con un solo pareggio, quello della Biagio Nazzaro Chiaravalle sul campo del Gabicce Gradara. Una Biagio Nazzaro che in settimana ha riabbracciato bomber Tommaso Gabrielloni, classe 1982, e chissà che domani l’ex Jesina non debutti già in partita nell’esordio casalingo contro il Lunano? Nel girone A di Promozione sarà l’unico match in questo turno che si giocherà di domenica. A proposito di Gabicce Gradara oggi è atteso a Sassoferrato. L’altra sfida che chiude il programma odierno è quello che si gioca al Benelli di Pesaro tra Vismara e Pergolese.

Il programma. Promozione (girone A), seconda giornata. Oggi (ore 15:30). Appignanese-Moie Vallesina, Barbara Monserra-Tavullia Valfoglia, Fermignanese-Marina, S.Orso-Jesina, Sassoferrato Genga-Gabicce Gradara, Vigor Castelfidardo-Villa San Martino, Vismara-Pergolese (ore 14:30). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Lunano. Classifica: Fermignanese, Vismara, Marina, Jesina, Tavullia Valfoglia, Villa San Martino e Barbara Monserra 3; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Gabicce Gradara 1; Appignanese, Pergolese, Lunano, S.Orso, Sassoferrato Genga, Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 0.