A fuoco un camion della nettezza urbana

Un camion dei rifiuti è andato a fuoco in via Guardi, nel quartiere Cesanella di Senigallia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che, intorno alle 9:30 di ieri mattina, si sono recati sul posto per domare le fiamme. L’incendio si è sviluppato all’interno del cassone di un autocarro addetto al trasporto dei rifiuti. La squadra di Senigallia è intervenuta con due autobotti per spegnere provvidenzialmente le fiamme mettendo così in sicurezza tutta l’area interessata dall’intervento. Fortunatamente, non sono state segnalate, individuate o coinvolte persone nell’incendio di venerdì mattina. Per tenere al meglio la situazione sotto controllo sono intervenuti nel quartiere a nord di Senigallia anche i vigili urbani.