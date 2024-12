A Palazzo dei Convegni si anima il Villaggio di Babbo Natale

Entrano nel vivo le iniziative di Natale in centro. Da oggi e fino alla vigilia di Natale il Villaggio di Babbo Natale si trasferisce a Jesi: la sala Maggiore del palazzo dei Convegni si trasformerà in un magico Villaggio. Ogni giorno, dalle 16:30 alle 19:30, sarà possibile immergersi in un’atmosfera da favola. Babbo Natale sarà presente per ricevere le letterine dalle mani dei più piccoli nei giorni di domenica 22 dalle 17 alle 19:30, martedì 24 dalle 17 alle 19:30 e 21 e 23 dalle 16:30 alle 19:30. Un Natale straordinario prenderà vita tra le vie della città domenica con Artemakìa, dove elfi, giocolieri e acrobati creano magia e trasformano il centro storico in un palcoscenico unico. Grandi e piccini potranno immergersi in un’atmosfera di pura eccentricità, con acrobazie aeree mozzafiato e incredibili.