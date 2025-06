A Remark You Made a Senigallia

Grande musica oggi (ore 19) ai Bagni 77 di Senigallia, sul lungomare Alighieri. A esibirsi saranno gli A Remark You Made, con il loro tributo ai Weather Report e a Jaco Pastorius. La band è composta da eccellenti musicisti come Marco Postacchini, sax, Roberto Gazzani, basso, Andrea Morandi, batteria, e Paolo Principi, tastiere. Verranno principalmente omaggiati i Weather Report del periodo compreso tra la metà degli anni settanta e il 1982, periodo nel quale ha militato nella band il geniale bassista Jaco Pastorius.

Gli A Remark You Made hanno festeggiato da poco i dieci anni di attività con questo progetto ambizioso che rappresenta forse un caso unico in Italia. ‘A Remark You Made’ è il titolo di una ballad del pianista e tastierista Joe Zawinul, che la dedicò a Pastorius.