A scuola col bus elettrico. Ecco cinque nuovi mezzi

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Ancona si arricchisce di 5 pulmini elettrici che provvederanno al trasporto studenti per le scuole di competenza comunale con un pulmino dotato anche di sollevatore idraulico per trasporto di persone con disabilità. L’inaugurazione dei nuovi mezzi, i primi a trazione elettrica in ambito scolastico, è stata ieri al Monumento ai Caduti, alla presenza dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, del dirigente Giorgio Foglia e dello staff che ha lavorato al progetto.

Un parco mezzi totalmente green realizzato grazie a un finanziamento messo a bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per un importo pari a 1 milione 100mila euro al quale il Comune nel tempo ha aggiunto per interventi migliorativi un contributo di 80mila euro. I nuovi veicoli potranno essere utilizzati anche al di fuori degli orari scolastici per visite didattiche, contribuendo così alla riduzione delle emissioni dovute a combustibili fossili. L’effetto sulla riduzione del particolato con l’entrata in funzione dei nuovi mezzi verrà verificato periodicamente. Destinatari dei nuovi pulmini sono gli Istituti scolastici Scocchera, Grazie Tavernelle, Quartieri Nuovi, Ancona Nord, Pinocchio Montesicuro. Due veicoli sono da 29 posti, due pulmini da 40 posti e il quinto da 38 posti e dotato di pedana per studenti con disabilità motoria. I cinque veicoli full electric hanno un’autonomia di circa 150 chilometri. I tempi di ricarica sono calcolati tra le 3,30 e le 5 ore. "L’obiettivo che perseguiamo – ha affermato Andreoli – è quello di compiere un ulteriore passo avanti nella lotta all’inquinamento, nella promozione della sostenibilità e nell’offerta di servizi efficienti per le famiglie".