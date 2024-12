A Serena Tondo tre riconoscimenti

Si è conclusa con grande successo la 12esima edizione del "Fabriano film fest", diretto da Valentina Tomada e organizzato da Opificio delle Arti in collaborazione con Fabriano Città creativa Unesco. L’evento ha trasformato la città in un vivace crocevia culturale per nove giorni, caratterizzati da un ricco programma di proiezioni, incontri, workshop e matinée dedicate alle scuole, con un focus su arte, inclusione e sostenibilità.

Con 64 film in concorso e oltre duemila spettatori, il Fest si conferma un appuntamento di rilievo. Ad "Amina" di Serena Tondo sono stati attribuiti tre riconoscimenti: Miglior film italiano, Miglior cortometraggio "Premio Bisci", Premio Lions "Women Empowerment".

Tra i momenti clou del festival, la consegna del Premio Filigrana d’Autore al regista Enzo d’Alò, noto per capolavori come "La gabbianella e il gatto". Durante una coinvolgente Masterclass sul suo ultimo film, "Mary e lo spirito di mezzanotte", d’Alò ha mostrato ai ragazzi del Liceo Artistico di Fabriano le fasi del processo di animazione, catturando la loro curiosità e attenzione.

Una calorosa accoglienza è stata riservata anche all’attrice Milena Vukotic, che ha ricevuto la Filigrana d’Oro alla Carriera. La serata finale ha celebrato Romana Maggiora Vergano, premiata come Attrice dell’anno.