A spasso tra le mostre: i musei sono tutti aperti

Musei aperti nell’ultimo week-end del 2024. Il circuito ‘Musei di Natale’ consente di visitare le mostre allestite, ma anche i numerosi monumenti presenti in città anche durante le festività. Un modo per passeggiare nel centro storico addobbato a festa e poter respirare anche l’arte che la spiaggia di velluto offre.

Palazzo del Duca ospita "Nella camera oscura di Giacomelli", una grande mostra immersiva dedicata al noto fotografo senigalliese, in cui sarà possibile rivivere il suo straordinario processo creativo. A Palazzetto Baviera sarà invece possibile visitare "Gemmy Tarini – Fotografie 1936 – 1961 - Gli albori della fotografia moderna", dedicata a uno dei primi fotografi di Senigallia Città della Fotografia, oltre alla mostra "Continua a correre" del pittore Giorgio Mercuri e al Palazzo delle Meraviglie, con gli splendidi soffitti a stucco di Federico Brandani. Entrambi resteranno aperti oggi e domani dalle 15 alle 20.

Il Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi sarà aperto (oggi e domani) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre L’Area Archeologica e Museo la Fenice sarà visitabili in questo week-end dalle 17 alle 20. Orario invariato (8.30 – 19.30) per la Rocca Roveresca. Un fine settimana in cui sarà possibile visitare anche la Pinacoteca Diocesana con apertura 9-12 e 16-19. Palazzo Mastai resterà aperto solo oggi pomeriggio dalle 16 alle 19.