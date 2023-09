"Abbiamo temutoche precipitasse"

"Siamo rimasti col fiato sospeso, sperando che l’atterraggio d’emergenza potesse terminare regolarmente. Ma abbiamo avuto paura che l’aereo precipitasse sopra la raffineria o, peggio, verso le nostre case, con conseguenze inimmaginabili". Interpreta anche i sentimenti di altri residenti del quartiere di Fiumesino, un cittadino falconarese che si confida al Carlino e lo stesso che, tra i primi nella serata di lunedì, aveva telefonato raccontando praticamente in presa diretta quanto si stava consumando nei cieli sopra Falconara. Ovvero quando, lui come tante altre persone in città, hanno avvertito almeno quattro boati, accompagnati da scoppi e fiamme provenienti da un motore di un aereo cargo della Dhl che era appena decollato dall’Ancona International Airport in direzione Milano. Un’avaria, però, ha provocato l’emergenza ad alta quota. È scattata l’immediata richiesta di sos alla torre di controllo, mentre il velivolo ha virato bruscamente verso mare, guardando ad Ancona, prima di compiere dei giri sullo specchio d’acqua antistante la città e, successivamente, ricevere il via libera per un docile atterraggio. Sulla pista, ad attenderlo, erano già schierate le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze di servizio, come da procedura, ma le criticità sono subito rientrate. A quel punto si è proceduto con gli accertamenti di natura tecnica per capire da cosa fosse dipeso il presunto guasto registrato in partenza. Chiaro è, però, che la situazione abbia creato non solo qualche problema a pilota e co-pilota, pronti a gestirla con lucidità e sangue freddo, ma anche a tanti falconaresi che hanno filmato e documentato sui social quello che stava accadendo, temendo il peggio. Per fortuna, dopo attimi molto concitati, l’aereo è rientrato al Sanzio con buona pace di tutti. Ma sono stati minuti di pura apprensione.