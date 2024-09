Addio a Benito. Osimani, operaio e sindacalista

Grande tristezza e cordoglio in città per la morte, sopraggiunta ieri, di Benito Osimani, operaio del cantiere navale e sindacalista Fim-Cisl del settore metalmeccanico. Un pezzo di memoria storica che se ne va, come testimoniato da decine e decine di messaggi sui social da parte di tantissime persone, a testimonianza di quanto Osimani fosse apprezzato. Il 4 maggio scorso, già abbastanza provato, Osimani aveva ricevuto il Ciriachino dalle mani del sindaco, Daniele Silvetti. "Esprimo profondo cordoglio e le più sincere condoglianze per la perdita del caro Benito Osimani. Il ricordo è ancora fervido della commozione che ha provato durante la cerimonia dei Ciriachini al momento della consegna della civica benemerenza il 4 maggio scorso. Lo ricorderemo sempre per il suo impegno verso la città di Ancona e nel mondo sindacale in difesa dei diritti dei lavoratori".Proprio a Silvetti, a giugno, dopo il malessere che aveva colto il primo cittadino, Osimani aveva inviato un messaggio tramite social. Tanti i tributi lasciati in sua memoria, soprattutto nel mondo sindacale territoriale. Il funerale di Osimani, 88 anni, è già stato fissato e si svolgerà sabato prossimo, 14 settembre (alle 10) nella chiesa dei santi Cosma e Damiano in corso Mazzini. Da ieri e fino a domani alle 19 è stata allestita la camera ardente presso la Casa Funeraria della ditta Taffo in via Tombesi, alla Baraccola. Messaggi di cordoglio e di ricordo dicevamo, tra cui quello di Marco Bentivogli, per anni a capo della Fim-Cisl ad Ancona e nelle Marche e poi segretario nazionale della stessa sigla matelmeccanica. Il suo ricordo è particolarmente toccante: "Ci ha lasciati un grande Fimmino, Benito Osimani _ ha scritto sul suo profilo social Bentivogli _. Assunto giovanissimo al Cantiere Navale di Ancona, sceglie di impegnarsi nella Cisl, per la sua Fim. Mi mancherà tantissimo".