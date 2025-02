Addio a Cucchi, imprenditore e benefattore

Addio a Loris Cucchi, l’imprenditore dal cuore grande. Aveva 76 anni. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 alla chiesa della Pace. Se n’è andata una delle figure di spicco della città, che, con la sua lungimiranza, ha contribuito a rendere la spiaggia di velluto un’ambita meta turistica. Forte anche il suo contributo nel campo dello sport e della solidarietà. Nel 1986, insieme al fratello Roberto, fonda la Eurogas che appena due anni dopo, entra nella compagine societaria della Goldengas Spa. Proprio per l’impegno nel rilanciare lo sport cittadino, nel 2022 aveva ottenuto un riconoscimento per il suo impegno nello sport con il ‘Premio speciale della Commissione’, che gli era stato assegnato dagli organizzatori dell’evento ‘Lo sportivo dell’anno’.

Cucchi ha dato anche il suo importante contributo alla crescita dalla Pallacanestro Senigallia, sia come sponsor con la Goldengas, che facendo parte per alcuni anni della compagine societaria, così come ha sostenuto lo sport cittadino, tra cui la A.S. Nuova Vigor Senigallia 1921. Nel 2005 rileva e riqualifica l’Hotel Terrazza Marconi, che diventa il primo hotel di lusso a Senigallia. È stato anche tra i fondatori del Giardino degli Angeli, la onluns che da oltre vent’anni opera a Canavieras, in Brasile, togliendo i bambini delle favelas dalla strada dando loro un futuro. Proprio il Giardino degli Angeli è stato tra i primi a ricordare Loris Cucchi: "Generoso sostenitore, animatore instancabile di un meraviglioso progetto di solidarietà umana, cooperazione sociale, riscatto educativo dei bambini di Canavieiras". I colleghi del Gis lo ricordano come "imprenditore coraggioso, uomo giusto, amico leale, mecenate sportivo, simbolo della sua città".

Era malato da qualche tempo, ma fino a quando è riuscito, non si è mai fermato e ha affrontato con dignità il periodo della sua malattia. Il suo cuore ha cessato di battere martedì in una camera dell’ospedale di Senigallia in cui era ricoverato da qualche tempo, attorniato dall’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Marinella, la figlia Virginia con il genero Nicola e gli adorati nipoti. Molti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore. Tante anche le persone che lo hanno voluto ricordare attraverso i social: "Una persona stupenda che dava e non chiedeva" il ricordo di Elena Giommetti Mantoni. "Il nostro caro amico Loris ci ha lasciati – il ricordo social del Lions Club Senigallia - Il tuo Club non ti dimenticherà mai". "Senigallia saluta un grande uomo, un grande imprenditore, un grande tifoso e sostenitore della Vigor: Loris Cucchi - fa sapere la società vigorina attraverso una nota -. Loris non solo amava la Vigor, ma ha creduto fortemente nel percorso dell’attuale dirigenza". L’ allenamento odierno è stato anticipato alle ore 11 per dar modo a tutta la Vigor di prendere parte ai funerali.