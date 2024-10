Addio Molinelli. Socio fondatore

La Falconara dei mondi del volontariato e dell’associazionismo piangono Roberto Molinelli, scomparso ieri mattina all’età di 63 anni dopo aver combattuto tenacemente la partita più difficile contro un brutto male. Storico militante e fondatore della Croce Gialla Falconara, l’uomo si è spento circondato dall’affetto di parenti e amici. Sui social rimbalzano decine di immagini e pensieri per ‘Molli’, uomo buono, leale, un bravo infermiere e un grande appassionato di calcio e dell’Inter.

Indossava con fierezza e orgoglio la divisa da autista soccorritore (come in foto, agli inizi dell’avventura, ndr) e nell’associazione è stato un punto di riferimento per tutti nei tanti anni di servizio: "Con grande tristezza siamo a comunicare la scomparsa del nostro socio fondatore Roberto Molinelli – ha scritto la Croce Gialla Falconara –. ‘Molli’ per i vecchi amici, storico autista del venerdì notte. Il Consiglio di amministrazione e i soci tutti si uniscono al cordoglio dei famigliari per la loro immensa perdita".

La camera ardente sarà allestita dalle 16 odierne alla Casa funeraria Pieroni. Lunedì alle 11, alla chiesa del Rosario, si terrà invece il funerale. Ed è lì che la comunità tutta, piena di dolore e ricordi incancellabili, saluterà per un’ultima volta Roberto Molinelli, anima della Croce Gialla Falconara.