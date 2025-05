"Incubo parcheggi. E subito multe"

Nicolò Rossi è il titolare del Red’s Miramare, da un mese nuovo gestore del bar della pineta del Passetto: "Le problematiche del Passetto sono soprattutto quelle relative alla carenza dei parcheggi, un male comune al resto della città. Qui il posto non si trova mai e se ti scade trovi subito la multa, è successo a diverse persone che vengono da me a fare colazione. Una cosa un po’ disincentivante per chi vuole fermarsi e consumare. Per il resto non abbiamo riscontrato criticità, cerchiamo anche noi di migliorare la vivibilità della pineta nella nostra zona. Cani liberi? No, sempre al guinzaglio, talvolta anche con la museruola, i proprietari si dimostrano sempre molto attenti, anche a raccogliere gli escrementi. L’ascensore è un po’ l’incognita del Passetto".