"Adesso intitoliamole una via"

Cordoglio da tutto il mondo della televisione per la scomparsa dell’anconetana Lorenza Cingoli. I suoi programmi, seguitissimi dai ragazzi, li scriveva dalla sede Rai di Torino. È qui che ha passato gli ultimi mesi prima che un malore la stroncasse nella giornata di ieri. Per la rete ammiraglia, stava scrivendo un altro format, che però non riuscirà a vedere realizzato. Figlia di Giulio e Rossana Cingoli (lui padre della pubblicità italiana), Lorenza era figlia unica. "Giulio è stato un po’ dimenticato – osserva il prof Luccarini, già assessore alla cultura del Comune di Ancona – Gli andrebbe intitolata una via, così come a sua figlia. Giulio era molto amico di Dario Fo e di Franca Rame e realizzò un film d’animazione su una delle opere più celebri di Fo, ‘Johan Padan’". Un uomo talmente geniale, Giulio, che riuscì a trasformare in immagini un’opera teatrale. Il suo prodotto approderà al festival del cinema di Venezia, con la voce di Fiorello. In una breve nota diffusa ieri, Rai Kids (la rete per i più piccoli, ndr) esprime cordoglio: "I suoi programmi – si legge – continueranno a divertire ed educare le nuove generazioni". Nata nel 1965, ad Ancona, l’autrice tv aveva 58 anni, era legata a un anconetano e viveva da tempo a Milano. n.m.