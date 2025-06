Adottate 15 cagnoline: ne restano ancora 230

Ieri è stato un giorno pieno di gioia presso nell’allevamento sequestrato di Tre Castelli ‘It show Kennel’: "Abbiamo dato in adozione 15 cagnoline femmine, tutte appartenenti al gruppo recentemente sbloccato dal servizio veterinario e dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo – spiegano le volontarie dell’associazione Amici Animali Odv Osimo - Le famiglie che le hanno accolte erano tutte visibilmente commosse. Purtroppo, ci sono ancora 21 cagnoline che aspettano una famiglia che le possa accogliere. Sebbene siano state leggermente positive alla Brucella Canis in passato, ora sono negative e pronte per una nuova vita. Se qualcuno fosse interessato ad adottare uno di questi meravigliosi cani, contattateci (3358048623) per tutte le informazioni".

Con caparbietà, impegno le volontarie hanno portato avanti i chiwawa che ora finalmente potranno avere una famiglia. "Nell’ allevamento ci sono altri 230 cani che aspettano di essere ritestati e avere una possibilità di adozione – concludono le volontarie - Continueremo a lavorare per trovare una famiglia per ognuno di loro". Ora la speranza che una volta eseguiti i nuovi test, altri piccoli cagnolini potranno essere dati in adozione e poter vivere una nuova vita.