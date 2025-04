Aggredisce il compagno con un mattarello

Ha aggredito l’ex con un mattarello da cucina. Per questo il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso un provvedimento di ammonimento urgente e d’ufficio nei confronti della donna, una italiana di circa 65 anni. La sessantacinquenne aveva avuto una relazione con un uomo, anch’egli italiano, di circa 60 anni. I due si erano conosciuti su un sito di incontri online. Dopo alcuni mesi di frequentazione, la relazione era però terminata a quanto pare per l’eccessiva gelosia della donna, che anche dopo la fine della storia, continuava a perseguitare il suo ex con messaggi, chiamate e spesso facendosi trovare davanti casa di lui.

Nell’ultimo episodio che ha preceduto l’emissione del provvedimento, la donna aveva colpito il sessantenne con un mattarello che aveva portato da casa, al culmine di uno dei tanti litigi scoppiati tra i due. Sul posto erano intervenute le forze dell’ordine che avevano trovato nella borsetta della donna anche un coltello da cucina e per questo l’avevano denunciata.