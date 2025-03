Aggredisce il vicino per troppo rumore

Lite di condominio nella tarda serata di domenica nei pressi di via Montegrappa, nel quartiere Adriatico. Un inquilino, 40enne, esasperato dal rumore provocato da un vicino che scaricava del materiale nel vano scale dell’edificio, sessantenne, è passato dagli insulti alle mani prendendo per il collo l’uomo e tentando di strangolarlo, tanto che l’aggredito ha anche perso i sensi per qualche istante. L’aggressione è stata fermata da altri condomini intervenuti perché preoccupati per il trambusto proprio mentre il 40enne stringeva il collo dell’altro uomo. All’arrivo della Polizia le parti erano già state divise, e dopo aver riportato la situazione alla tranquillità la Polizia ha identificato l’aggressore, già noto agli uffici di via Gervasoni e con a carico diversi precedenti per reati contro la persona. L’aggressore era già destinatario di un Avviso Orale, emesso dal Questore qualche mese fa ma non ancora notificato. Dopo l’intervento della Polizia all’uomo, la sottoposizione della misura di prevenzione già adottata gli è stata così notificata: la violazione di questo provvedimento costituisce autonoma fattispecie di reato e, in virtù della misura, nel caso il 40enne ripetesse altre condotte analoghe potrebbe essere arrestato. Le liti condominiali che possono sfociare in atti molto gravi, purtroppo sono diventate il pane quasi quotidiano per le forze di polizia costrette a intervenire per sedare animi surriscaldati.