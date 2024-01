Al Panettone va in scena "Blondie" con Paola Giorgi e Cesare Catà

Una bionda, anzi, molte bionde al Teatro Panettone di Ancona. E’ qui che stasera (ore 21) nell’ambito della rassegna ‘Made in Marche’ va in scena lo spettacolo ‘Blondie’, con Paola Giorgi e Cesare Catà. La rappresentazione racconta alcune celebri bionde, per osservare e comprendere i significati simbolici del "biondismo" e il ruolo iconico che ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Afrodite e Maria Maddalena, lo spettacolo giunge fino alla contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del "biondismo" come dato simbolico e filosofico, le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga. Alcune celebri eroine caratterizzate dal colore biondo dei loro capelli vengono così raccontate in uno spettacolo che alterna uno storytelling originale, stand-up comedy, musica live (quella originale composta ed eseguite dal vivo da Andrea Yanez Alessandrini e Adriano Brando Alessandrini, in arte The Unconventional Affair) e recitazione. Catà è scrittore e performer teatrale. Ha ideato il format dei Magical Afternoon, lezioni-spettacolo sulla grande letteratura, con cui si esibisce regolarmente in teatri, pub, spiagge e altri luoghi inusuali. Paola Giorgi nasce come attrice teatrale iniziando il suo percorso artistico con la Compagnia della Rancia di Tolentino. Attualmente è direttore artistico di Bottega Teatro Marche. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti). Per informazioni e prenotazioni: Casa della Musica Ancona (071 202588) e www.vivaticket.com.