Al via il corso base per nuovi volontari

Una risorsa fondamentale su cui utenti, famiglie e l’intera Fondazione possono sempre contare sono i volontari della Lega del filo d’oro, cuore pulsante dell’ente e parte integrate di quel filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno. Per acquisire le competenze necessarie, dal primo febbraio riparte a Osimo il corso base di formazione per i nuovi volontari 2025. C’è tempo fino al 28 di questo mese per presentare la domanda di partecipazione ai corsi, che sono gratuiti e permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti.