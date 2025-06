Al via "Marche Design Week", la moda diventa protagonista

‘Marche Design Week’ si fa in tre, e va alla scoperta del genius loci del territorio compreso tra Ancona, Senigallia e Jesi. E’ appunto in queste tre città che si svolgerà la manifestazione ideata dal professor Giordano Pierlorenzi.

Si inizia oggi (dalle ore 9.30 alle 18.30) alla Mole Vanvitelliana, e si prosegue domani (ore 21) in piazza Roma a Senigallia e mercoledì in piazza delle Monachette a Jesi. Ad Ancona la giornata inizierà con il defilé di ricerca degli outfit delle studentesse del Polo Tecnico IIS Corinaldesi - Padovano di Senigallia sotto l’art direction di Paolo Monina. Tema: ‘L’emancipazione giovanile’, in uno sguardo alla Beat generation e al Bloomsbury group. Alle ore 11.30 panel sul tema ‘Il fashion: tradizione e innovazione nella produzione industriale e artigianale delle Marche’, con molti importanti ospiti. Prevista anche una performance della professoressa Beatrice Maltempi, esperta di reading.

Alle 15.30 altro defilè di ricerca, che permetterà di ammirare gli outfit delle studentesse dell’Istituto Omnicomprensivo Leopardi – Frau di Tolentino. Ci sarà anche una mostra digitale di design degli stessi studenti sugli step evolutivi dello studio e sul progetto delle personali collezioni di moda. La serata di Senigallia ha in programma un incontro su ‘Product and fashion’ e un concerto diretto dal maestro Roberto Molinelli dedicato ai Beatles. La moda sarà protagonista anche a Jesi, dove sono attesi, tra gli altri, il fotografo Paolo Monina e l’esperta di moda Romina Morganti. Qui la giornata inizierà con una tavola rotonda introdotta dallo stesso Pierlorenzi.