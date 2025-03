Albero abbattuto e proteste: "Era malato"

"A seguito delle fantasiose interpretazioni relative all’abbattimento di un albero di via Marconi vorrei fare un po’ di chiarezza. L’essenza era un pioppo nero purtroppo completamente compromesso, poiché spezzatosi a causa del forte vento". Puntuali sono arrivati i chiarimenti dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo la protesta della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita che, tramite il Carlino, aveva puntato il dito contro l’amministrazione accusandola di "pollice nero" in merito alla gestione del patrimonio verde. Dai banchi dell’opposizione, la consigliera si era detta persino "scoraggiata a inoltrare l’ennesima richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause che hanno portato all’abbattimento. Nella quasi totalità dei casi segnalazione, perizia e abbattimento riportano la stessa data e tutto è compiuto all’oscuro dei cittadini", l’affondo.

Anche su questo ha replicato la rappresentante leghista del governo cittadino: "Non vi sono strane coincidenze temporali tra documenti o altro, ma semplicemente si è presentata la necessità di abbatterlo", ha spiegato Penna in riferimento alla rimozione del pioppo che sorgeva lungo il percorso pedonale che collega la zona industriale alle porte di Castelferretti. L’esponente di minoranza, in qualche modo, aveva anche sollecitato notizie sul censimento arboreo. Su questo, l’assessore all’Ambiente ha sottolineato che "certamente in questi mesi continuerà l’aggiornamento del censimento, così come il piano di piantumazioni che prevederà una messa a dimora di essenze la più organica e compatibile con il nostro territorio".

E proprio su questo aspetto, due giorni fa sull’albo pretorio è stata pubblicata la deliberazione in cui la Giunta ha approvato il progetto ‘Città ad impatto positivo’ della Pmg Italia. La società benefit prevede di piantumare venti alberi tra il parco Kennedy e il parco Robinson. Le essenze sono state reputate idonee alle caratteristiche dell’area climatica in cui saranno piantate, tenendo conto delle richieste del Comune.

Al Kennedy arriveranno 14 alberi del diametro di 16-18 centimetri e altezza 2-2,5 metri, che saranno disposti a semicerchio intorno all’area cementata della pista circolare, a circa 6 metri l’uno dall’altro. Si tratta di alberi dalla fioritura colorata e profumata, attualmente disponibili e pronti per la piantumazione in breve termine. Ovvero: Pyrus Calleryana, Cercis Siliquatrum, Prunus Kanzan, Lagestroemia Indica, Hibiscus Syriacus, Albizia Julibrissin e Prunus Pissardi. Al Robinson, invece, arriveranno 6 lecci, a una distanza di circa 6 metri l’uno dall’altro. In entrambi i parchi, inoltre, sarà realizzato un impianto di irrigazione per consentire, da parte del Comune, le successive attività di irrigazione necessarie al mantenimento e alla crescita delle piante.