Un albero per ricordare Carlo Urbani nel "Giardino dei Giusti" nel giardino dell’istituto IIS Galilei sarà piantato dagli studenti per ricordare la figura di Carlo Urbani, il medico e microbiologo dell’Oms che, nel marzo 2003, morì a Bangkok contagiato dalla Sars, il virus che per primo aveva identificato contribuendo a circoscrivere l’epidemia. La cerimonia avrà luogo oggi dalle ore 8,30, alla presenza della moglie Giuliana Chiorrini e di Roberto Gigli dell’Aicu, l’associazione intitolata al medico di Castelplanio. La cerimonia- fa sapere il Galilei - arriva in concomitanza con la solennità civile della Giornata europea dei Giusti, per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà.

Il programma inizia con stand e laboratori organizzati da quattro classi dell’istituto aderenti ad un progetto dedicato a Urbani, per conoscere le attività dell’Aicu e di Medici senza Frontiere, a seguire il racconto di Vincenzo Varagona, autore del libro "Il medico della Sars. Carlo Urbani raccontato da quanti lo hanno conosciuto". Infine, l’incontro con parenti a amici di Urbani, e la cerimonia di messa a dimora della peonia regale offerta dal Lions Club idi Jesi. In conclusione, verrà ricordata Benedetta Blasi, la studentessa di Castelplanio uccisa recentemente da un male incurabile, affrontato con grande coraggio. Carlo Urbani dedicò la sua vita e la professione ai malati nelle zone più povere del pianeta, "anche in contesti di povertà, genocidi e guerre civili, per curare ma nel frattempo denunciare, testimoniare e far sapere", spiega la scuola.