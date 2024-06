Allarme dei vicini: trovato in casa morto da giorni

I vicini non lo sentivano né vedevano da qualche giorno e hanno dato l’allarme, preoccupati che gli fosse successo qualcosa. Hanno chiamato le forze dell’ordine, già contattate da un familiare, raccontando di aver più volte suonato anche al campanello del suo interno senza aver mai ricevuto risposta. Ogni giorno lo salutavano, lo vedevano uscire per una passeggiata o lo sentivano usare l’acqua. La scoperta è stata tragica ieri mattina a Loreto, nei pressi dell’ospedale "Santa Casa". Quell’uomo è stato trovato nella sua abitazione, deceduto. Probabilmente era spirato qualche giorno prima. Loretano di 56 anni, Flavio Falleroni, residente in via San Francesco, viveva da solo. Sul posto ieri mattina appunto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. I pompieri si sono introdotti nell’abitazione e hanno fatto la scoperta, passando da una delle finestre. Non c’erano segni di effrazione in casa, pare ci fosse solo una finestra rimasta semiaperta ma forse lasciata così per il caldo. L’hanno trovato disteso sul letto della sua camera. Il medico legale avrebbe costatato subito la morte naturale.

Un malore l’avrebbe colto proprio nella sua casa senza lasciargli possibilità di chiedere aiuto, di chiamare qualcuno.

Non c’erano segni di sofferenza o altro. Grande il dolore da parte dei vicini che hanno sperato fino alla fine che non fosse in casa. Le indagini sono tuttora in corso comunque, come da prassi, da parte dei carabinieri della stazione locale. La salma è stata portata all’obitorio. In lacrime i familiari dopo aver appreso che il 56enne era scomparso all’improvviso. A ore saranno fissati i funerali da parte delle onoranze fratelli Virgini di Castelfidardo che organizzeranno la cerimonia funebre nella sua Loreto. Un caso di morte in casa avvenuta in solitudine che non è raro nemmeno nelle piccole città, dove tutti si conoscono e cercano di darsi una mano, almeno tra vicini. Di recente è successo nella vicina Osimo e poi sempre a Loreto, dall’altra parte della città. In tutti i casi i militari hanno condotto le indagini constatando la morte naturale appunto, avvenuta spesso nel sonno e in maniera indolore.

Silvia Santini