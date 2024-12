Alle Muse c’è l’atteso rito del gospel

E’ ormai un rito che si ripete ogni anno, nel giorno dell’antivigilia di Natale, e che ogni anno riscuote lo stesso successo, tanto che il sold-out ormai è di rigore. Stiamo parlando del concerto gospel organizzato dall’associazione Ancona Jazz al Teatro delle Muse.

Domani sera (ore 21.30) sul palcoscenico del Massimo cittadino salirà un gruppo che garantisce un’esibizione assolutamente ‘autentica’. E’ il Charleston Gospel Mass Choir, formazione che ha tutte le carte in regola per lasciare un ricordo indelebile negli spettatori. I dodici elementi che la compongono, ognuno proveniente da Charleston (North Carolina), rappresentano infatti uno straordinario gruppo che, per varietà musicale, è in grado di entusiasmare ogni tipo di pubblico. La loro esibizione è rivolta a chiunque, in ogni luogo. Capaci come pochi di fondere jazz e funky, i membri del Charleston Gospel Mass Choir riescono a raggiungere un risultato tanto potente sul piano armonico e ritmico da abbattere qualsiasi barriera. Sia in insieme sia in assolo l’impatto sonoro sugli spettatori è di impressionante valore, tale da garantire un’esperienza d’ascolto ed emotiva unica.

Il fascino del gospel, quando è a questi livelli, resta imperituro, ed è un’esperienza da vivere continuamente in un rapporto dialogico con gli artisti sul palco. Le voci che il pubblico del Teatro delle Muse potrà ascoltare sono quelle di Anthony Washington, Alfonso Riley, James Patterson, Mildred Daniel, Nykki Riley, Karen Eadie, Cherelle Archie e Tabitha Latham. Ci sono poi Gary Bellinger e John Eadie, che oltre come cantanti si esibiranno alle tastiere, Leroy Alston, voce e basso, e infine David Bellinger, l’unico a non cantare, forse perché il suo strumento è fisicamente piuttosto impegnativo: la batteria.

Il concerto apre idealmente la settimana festiva per eccellenza. E lo fa nel migliore dei modi, visto che il gospel è ormai diventato il genere musicale principe del Natale, in America come in Europa, dove spesso arrivano alcuni dei migliori gruppi degli Stati Uniti. Nonostante il tutto esaurito ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse, in via della Loggia (per informazioni: 071 52525), nella speranza che qualcuno abbia rinunciato al proprio biglietto per qualche motivo. I prezzi, per la cronaca, vanno dai 24 ai 9 euro, a seconda dei settori e delle riduzioni previste. Online i biglietti sono in vendita sul sito www.vivaticket.it.