Allo jesino Roberto Magrini il premio 'Mestieri del cinema'

Jesi (Ancona), 30 ottobre 2024 - E’ stato consegnato al Teatro Valeria Moriconi di Jesi il premio Mestieri del Cinema 2024, il riconoscimento che Cna Cinema e Audiovisivo delle Marche assegna ogni anno ad un professionista del cinema; ad una di quelle specializzazioni che spesso appaiono solo nei titoli di coda ma che risultano fondamentali e spesso determinanti per la buona riuscita di un film. Il premio, alla sua quinta edizione, è stato consegnato nel corso di una delle giornate conclusive del Festival Cineoff quinta edizione del Festival del Cinema Indipendente. A conquistare il premio Roberto Magrini, caposquadra elettricista. Magrini, figura notissima nel mondo del cinema marchigiano e non solo, è stato premiato dal responsabile Cna Cinema e Audiovisivo Marche, Claudio Salvi e dal portavoce dell’associazione che raggruppa imprese e professionisti del cinema, Alessandro Tarabelli. Jesino, elettricista di teatro e di cinema, Magrini ha lavorato nel corso della sua carriera per Rai, Endemol, Bibi film, Angelika vision, Lux vide, Linfacrowd, Guasco, Overlook. Tra i suoi set più importanti quelli con Pupi Avati, Carlo Mazzacurati, Marco Pontecorvo, e Alberto Angela per i documentari sui musei vaticani. Colonna portante del Festival Pergolesi Spontini con cui collabora da moltissimi anni, ha curato la realizzazione degli impianti elettrici e di scena del teatro Il piccolo di Jesi, innamorandosene a tal punto che ha deciso di gestirlo insieme a un gruppo di appassionati di cinema e teatro. Nel corso di Cine Off, a cui ha collaborato anche il Confidi Uni.co., CNA Cinema e Audiovisivo Marche ha partecipato con una giornata dedicata al cinema indipendente marchigiano nel quale si è parlato di futuro del comparto, di finanziamenti regionali e dell’esigenza di dare prospettive certe ad un settore importante non solo per la cultura ma per la promozione del territorio. Era presente in qualità di ospite speciale, Santiago Fondevila, attore e produttore del film Vermiglio, vincitore del Leone d’Argento alla Mostra del cinema di Venezia e candidato italiano nella corsa agli Oscar.