Alluvione, il comitato spinge per i rimborsi

Il Comitato del 15 settembre è stato convocato martedì, per un’audizione presso la Commissione Ambiente del Senato dove si è parlato dell’uniformità dei rimborsi per tutti gli alluvionati, eliminando la disparità tra quelli del 2022 (80%) e del 2023 (100%). Richiesto anche un incremento del massimale per gli arredi, compresi elettrodomestici da 6mila a 18mila euro. Diversi i cambiamenti che il Comitato vorrebbe apportare tra cui la revisione della norma sul valore rimborsabile e uniformare i massimali dei rimborsi per autoveicoli (4mila per le marche e 5mila per la Romagna). Importante anche la richiesta di finanziamenti per i dispositivi di protezione delle abitazioni, inoltre il comitato intende anche supportare la cessione del credito alle banche. L’audizione è stata anche l’occasione per parlare di un’accellerazione dei lavori riguardo la mitigazione del rischio, e di creare un Ufficio Speciale di Fiume che accorpi tutte le competenze attualmente frammentate tra un decina di Enti. Fondamentale anche avere un sistema di allerta efficiente e formare adeguatamente i cittadini per affrontare situazioni di emergenza. "Ringraziamo il Senato per l’opportunità di presentare le nostre istanze e confidiamo in una risposta tempestiva e risolutiva per il bene di tutti gli alluvionati" le parole del Comitato.