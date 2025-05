Alluvione, stop pagamento dei mutui per 5 Comuni

L’Abi, Associazione bancaria italiana, ha comunicato ai suoi associati la sospensione dei mutui in alcune zone della fascia costiera della Regione Marche colpite dall’alluvione del 18 settembre scorso, come deliberato dal Cdm. Si tratta del territorio dei Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo e per la provincia di Ancona anche Camerata Picena.

L’ordinanza fa riferimento all’accordo sottoscritto da Abi, Protezione civile e associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Il comitato Alluvione Marche presieduto dall’osimano Andrea Pesaresi aggiunge: "Dopo mesi in cui ci siamo concentrati sul lavoro per recuperare i fondi e chiedere con insistenza l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza del territorio e per Numana cercare i finanziamenti per permettere la realizzazione del progetto fognario, senza dimenticare Loreto e Porto Recanati dove l’iter è ancora un po’ in ritardo, dobbiamo prepararci alla prossima fase. Il comitato vuole estendere il suo impegno alla messa in sicurezza del territorio ma anche alla valorizzazione futura dello stesso. Cogliamo l’opportunità da un problema come l’alluvione, lavoriamo tutti insieme per trasformare l’area di Ancona sud in un’oasi da prendere d’esempio per le aree limitrofe".